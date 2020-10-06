Борщ увійде до переліку культурної спадщини України

Юля Ухіна Шоу 22:14, 6.10.2020 Оновлено: 22:44, 6.10.2020

Приготування українського борщу ввійде в Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України за рекомендацією Експертної ради при Міністерстві культури та інформаційної політики.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко на своєму офіційному Telegram-каналі. Він також додав, що далі триватиме робота над тим, щоб борщ внесли до культурної спадщини ЮНЕСКО.

"Традиції, живі прояви нематеріальної культури є важливим компонентом крос-культурного діалогу поколінь. Вони відіграють велику роль у формуванні національного світогляду. В умовах що раз більшої глобалізації – це одна з умов збереження культури для наступних поколінь. Радий, що автентичний процес приготування борщу тепер офіційно стане визнаним надбанням українських традицій", – заявив Ткаченко.

Український борщ
stern.de

Крім того, за словами Ткаченка, до Національного переліку ввійдуть: технологія створення клембівської сорочки "з квіткою", пасхальне гуляння "Водити Володара" в селі Розкошівка Теплицького району Вінницької області, борщівська народна вишивка, карпатське ліжникарство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко похизувалась власноруч приготованим українським борщем.

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