Богдану Струтинському – 50: чим відомий народний артист України

Сьогодні, 19 липня, генеральному директору-художньому керівнику Київського національного академічного театру оперети, Голові НСТДУ, народному артисту України Богдану Струтинському виповнюється 50 років!

У театр оперети Богдан Дмитрович прийшов у 2003 році на посаду художнього керівника, а вже за рік став його директором. З того часу почалася нова сторінка в історії закладу культури. Зміни стосувалися творчого колективу, репертуару, стану приміщення. Як показав час, усе було до кращого!

Під керівництвом Богдана Струтинського театр оперети отримав статус академічного та національного. Почали створюватися нові сценічні майданчики. Київський національний академічний театр оперети веде активну гастрольну та фестивальну діяльність по Україні та за її межами. Вистави театру ставали переможцями численних Міжнародних та всеукраїнських фестивалів.

За ініціативи Богдана Струтинського вперше в Україні відбулась подія світового значення – Міжнародний музичний фестиваль "Карпатський простір". Не менш відомим став також Міжнародний фестиваль "О-FEST", який проводиться у Києві та Бучі. Ідеї створення цих заходів належать саме керманичу Національної оперети України!

З 2016 року Богдан Струтинський ще й очолює Національну спілку театральних діячів України.

Сьогоднішній ювіляр не приховує, що любить успіх. Щоб ним заволодіти, необхідно наполегливо йти до мети, не зважаючи на перешкоди та тимчасові невдачі.

Тож у День народження ми зичимо пану Богдану впевнено крокувати до вершин з посмішкою на вустах і радістю в серці! Бажаємо удачі, везіння і сприяння Вищих Сил на шляху до Мети!