"Б*ндерівці і ф*шисти": український продюсер зізнався в роботі з зірками Росії

Відомий український продюсер Володимир Бебешко продовжує співпрацювати з російськими артистами, якщо вони не зачіпають тему політики.

Як розповів Бебешко "24 каналу", він робить аранжування для зірок із РФ, проте з 2013 року змінив ставлення до деяких із них через відношення до України.

"Я перепрацював з усіма, кого ви знаєте: Кіркоровим, Басковим, Леонтьєвим. І продовжую. Зараз працюю з Вайкуле. Ставлення змінюється до тих, хто погано ставиться до моєї країни. Якщо вони висловлюються, що ми "бандерівці" і "фашисти", то викреслюю їх зі свого життя. Це просто неприємно", - розповів він.

"Якщо спілкуються нормально, і ми не чіпаємо політичних тем, а тільки музичні, з тими я співпрацюю і спілкуюся. Це принципова позиція", - додав Бебешко.

Facebook Володимира Бебешка

Як писав OBOZREVATEL, раніше Бебешко знайшов спосіб, як покарати українських артистів, які переїхали жити і працювати в Росію.