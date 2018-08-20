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"Б*ндерівці і ф*шисти": український продюсер зізнався в роботі з зірками Росії

4.4тЧитати новину російською

Відомий український продюсер Володимир Бебешко продовжує співпрацювати з російськими артистами, якщо вони не зачіпають тему політики.

Як розповів Бебешко "24 каналу", він робить аранжування для зірок із РФ, проте з 2013 року змінив ставлення до деяких із них через відношення до України.

"Я перепрацював з усіма, кого ви знаєте: Кіркоровим, Басковим, Леонтьєвим. І продовжую. Зараз працюю з Вайкуле. Ставлення змінюється до тих, хто погано ставиться до моєї країни. Якщо вони висловлюються, що ми "бандерівці" і "фашисти", то викреслюю їх зі свого життя. Це просто неприємно", - розповів він.

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"Якщо спілкуються нормально, і ми не чіпаємо політичних тем, а тільки музичні, з тими я співпрацюю і спілкуюся. Це принципова позиція", - додав Бебешко.

Facebook Володимира Бебешка

Як писав OBOZREVATEL, раніше Бебешко знайшов спосіб, як покарати українських артистів, які переїхали жити і працювати в Росію.

Особа
Володимир Бебешко
Місце
Україна
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Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
Какие-то странные бандеровцы. Назовешь его бандеровцем, обижается. Почему?
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Викторна Татьяна
Викторна Татьяна
Добрый вечер, у кого гипeртoния - срочно чиcтитe соcуды! Этo навсегда сбиваeт дaвление до 120/80 за 1 курс http://likar.forumsua.com
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