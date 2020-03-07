Блогерка Соня Стужук дала найнебезпечніші поради в своєму Instagram: список

Українська блогерка Софія Стужук дає небезпечні для здоров'я поради користувачам, яких тільки на її аккаунт в Instagram підписано понад 3 млн.

Акушер-гінеколог Сергій Бакшеєв розібрав п'ять найкричущих тез щодо домашніх пологів, вагітності, що завмерла, методів контрацепції, поїдання плаценти та вакцинації в матеріалі MediaSapiens.

Пологи в домашніх умовах

"У моєму світі не існує правильніших, прекрасніших, безпечніших, комфортніших варіантів", – писала Соня Стужук.

Бакшеєв попередив, що такі пологи несуть смертельні ризики як для жінки, так і дитини, оскільки можуть виникнути ускладнення: кровотеча, важка гіпоксія у малюка. Більш того, такий процес не сертифікований в Україні.

"Говорити людям, що пологи вдома краще за пологи в лікарні – це маніпуляція і брехня. Але для блогера цей досвід міг виявитися вдалим. Завдання акушера-гінеколога – це не втручання і не ведення пологів, а спостереження за нормальним ходом подій. Ми втручаємося, коли перемагаємо природний відбір та загрозу травми або смерті дитини або матері", – пояснив Бакшеев.

Завмерла вагітність

Софія Стужук розповіла, що після народження першої дитини вона пережила завмерлу вагітність – коли плід припинив розвиватися. У лікарні їй порадили терміново пройти "чистку", але користувачі в соціальних мережах порадили зробити цю процедуру в домашніх умовах за допомогою спеціальних трав і "розмов зі своїм організмом". У блогерки почалися перейми, і вона вирішила поїхати з лікарні. В машині у Софії почалася кровотеча, вона ледве дійшла додому і залізла в ванну, де у неї стався викидень.

Софія Стужук instagram / sofia_stuzhuk

Лікар вважає, що жінці пощастило, але в іншої людини може бути інший досвід: можна втратити свідомість у ванній або стекти кров'ю. Плодове яйце при ускладненнях можна витягнути тільки пінцетом. Все має відбуватися під наглядом персоналу.

Перерваний статевий акт і симптотермальний метод контрацепції

"Я проти будь-яких втручань в організм начебто якихось там спіралей, гормональних засобів. Прeзepватіви – індивідуально. Комусь подобається, комусь ні. Я в другій групі. Для себе оптимальними методами вважаю ПСА (перерваний статевий акт) або СТМ (симптотермальний метод). Так, навіть якщо там не 100% гарантія. Але я краще довірюся всесвіту і народжу ще пару малюків, ніж гробитиму свій організм", – заявила Стужук.

За словами Бакшеєва, перерваний статевий акт не є методом контрацепції, оскільки до еякуляції у чоловіків виділяється певна кількість мастила і сперматозоїдів, які можуть бути активними та привести до вагітності. Цей спосіб також не дозволяє вести повноцінне статеве життя і може стати причиною сексуальної дисфункції у чоловіків, яка виникає через психологічний бар'єр.

Симптотермальний метод передбачає щоденне вимірювання жінкою температури в прямій кишці та ведення записів з цього приводу. Також треба розбиратися в виділеннях з піхви і розраховувати свій менструальний цикл. Лікар вважає, що цей древній метод – неповага до себе. Зараз існують тести для визначення овуляції.

Споживання плаценти

"Мені зовсім не стрьомно їсти свою плаценту, віддала її на капсуляція і з неї зробили таблетки, унікальні за властивостями", – писала Стужук.

За її словами, під час ускладнення пологів саме шматок плаценти допоміг їй припинити кровотечу.

Доктор Бакшеєв вважає, що використання плаценти – щось на кшталт алхімії. Фахівці не знайшли наукових доказів будь-якої клінічної користі такої "трапези".

"Плацентарні поживні речовини і гормони не зберігається в достатніх кількостях після перетворення плаценти на капсули. Тому вона не може бути потенційно корисною для післяпологового стану матері. Крім того, споживання плаценти має серйозні ризики: тромбоемболія естрогенами з плацентарної тканини, інфекції і накопичення екологічних токсинів", – розповіла лікарка Наталія Лелюх.

Відмова від вакцинації

"Я тихенько прийняла у своїй голові, в свою родину рішення не вакцинувати дітей. І просто цього не роблю. Я проти вакцинації! Для себе вивчила достатньо інформації, щоб прийти до такого рішення досить твердо", – говорила вона.

Фахівці наполягають, що відмова від вакцинації може призвести до спалаху кору, як, наприклад, це було в 2018 році, коли Україна очолила світовий антирейтинг за кількістю хворих. Ця хвороба може призвести до серйозних ускладнень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російська блогерша Катерина Діденко, відома як "аптечний Ревізорро" ледь не загинула і втратила чоловіка в п'ятницю, 28 лютого, святкуючи разом з гостями свій день народження в банному комплексі в Москві.

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