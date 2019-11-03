"Бл*ха муха!" Учасник "Х-Фактора" змусив Полякову брудно матюкатися

На музичне шоу "X-Фактор" в якості учасника прийшов Валентин Науменко, концертний директор співачки Ольги Полякової, що викликало у неї емоційну реакцію.

Відео з участю Науменко з'явилося в YouTube. За словами чоловіка, "на сучасній естраді бракує пісень про кохання" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

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"Я часто буваю в караоке. Всі мої друзі кажуть мені, що я повинен йти на сцену. Мені здається, що зараз на естраді не вистачає пісень про кохання. Хочу заспівати цю пісню для дівчат, які є в цьому залі, є в цьому житті . Тому що все дурниці і подвиги в цьому житті ми робимо заради вас", – заявив Науменко.

Побачивши чоловіка на сцені, Полякова дуже здивувалася. Її реакція була емоційною та бурхливою.

"Він для мене дуже дорогий. Дуже хороший концертний директор. Валик, хто працювати буде? Я не знаю, що тобі потрібно зробити, щоб я сказала "так " – вигукнула Полякова.

Чоловік спокійно відреагував на висловлювання Полякової. Він також розповів про своє ставлення до співачки.

"Вважається, що концертні директора – це люди, які якось хотіли реалізуватися в дитинстві, як артисти або актори. І тому вони знаходяться поруч з людьми з шоу-бізнесу. Я захоплююся Полякової як людиною і як артистом", – розповів він.

В кінці виступу голоси членів журі розділилися, і Полякової довелося приймати заключне рішення, чи пройде Науменко далі.

"Шо ти так на мене дивишся? Ти хочеш потрапити Х-Фактора"? Ти хочеш пропускати мої концерти? Бл*ха муха. Валик, епрст, у мене немає няньки, тепер у мене немає концертного директора. Іди в табір", – зазначила Полякова, відповідаючи згодою на участь чоловіка.

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