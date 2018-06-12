"Бити ж*дів": народний артист України виправдав ксенофобську заяву Тягнибока

Український актор театру і кіно і екс-нардеп від "Свободи" Богдан Бенюк заявив, що слова лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока про "боротьбу з ж * дами і іншою нечистю" в 2004 році були доречними.

Як повідомив він в інтерв'ю "Гордону", він повністю виправдовує такі слова глави ВО "Свобода".

"Ні. Я вам кажу: тоді, в 2004 році, я думав точно так само, як Олег Тягнибок. Потім моя думка змінилася", - заявив він у відповідь на запитання ведучої про те, чи збирається він вибачатися за слова лідера партії, в якій перебуває.

У той же час актор зазначив, що йому соромно за багато подібних висловлювань, які були сказані різними політиками ще до Тягнибока.

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"І якщо чіпати ці речі і згадувати, хто де був в 17-му році, і хто тягав колоду з Леніним, то ми можемо далеко зайти. Зараз - актуальний час. Ми розуміємо, що в певний період існують подразники, які можуть потрапити під обстріл. У той час, коли Олег сказав цю фразу, на жаль, в ній була частка правди. Але ми розуміємо, що ці речі вже пройшли, і не потрібно весь час педалювати цю тему і говорити, що тільки Тягнибок в цьому винен", - висловив думку актор.

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Нагадаємо, скандальна заяву Тягнибока прозвучала за часів Помаранчевої революції.

Так, влітку 2004 року, під час президентської кампанії, депутат блоку "Наша Україна" Олег Тягнибок закликав на горі Яворина "віддати нарешті Україну українцям".

"Вони не боялися, як і ми зараз не повинні боятися, вони взяли автомат на шию і пішли в ті ліси, вони готувалися і боролися з москалями, боролися з німцями, боролися з жидвою та іншою нечистю...", - заявив політик під час акції вшанування пам'яті полеглих на горі Яворина курсантів офіцерської школи УПА "Олені".

Ситуація закінчилася гучним скандалом. Тягнибока виключили з "Нашої України" за "ксенофобські висловлювання". ВО "Свобода" вирушила в самостійне політичне плавання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тягнибок запропонував позбавити грошових дотацій радянських військових пенсіонерів.