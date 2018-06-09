"Більшість - геї": Ірина Білик вразила заявою про чоловіків

Українська співачка Ірина Білик вважає, що більшість чоловіків мають нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

Так вона прокоментувала кліп на пісню "Не ховайся очей", присвячений ЛГБТ-спільноті, повідомляє ТСН.

Білик, яка вважається гей-іконою розповіла, що підтримує ЛГБТ-рух, а серед її друзів багато людей з нетрадиційною орієнтацією.

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"Навіть президент України Петро Порошенко висловлювався дуже толерантно до спільнот ЛГБТ і тому я вважаю, що це не є для України якимось скандалом. Ці люди зі мною, я з ними. Серед моїх друзів та знайомих більш ніж 70% таких. І не можна сказати, що цього немає. Не треба казати, що у нас тільки чоловіки, які кохають жінок, на мою думку більшість чоловіків - інші трошки люди", - вважає співачка.

Вона додала, що буде підтримувати друзів на гей-параді, який незабаром пройде в Києві.

"Так, я буду з друзями. Я хочу, щоб в Україні не писали таких маразмів, що треба їх якось душити чи давити. Ні, це люди такі вже є, і це данність", - підкреслила Білик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Білик вразила шанувальників новим іміджем.