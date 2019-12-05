Біллі Айлиш загасили недопалки об обличчя: опубліковано відео

Епатажна американська співачка Біллі Айліш, яка стала за короткий проміжок однією з найвідоміших молодих виконавиць, випустила новий кліп.
Ролик на пісню "Хanny" було оприлюднено 5 грудня на офіційному YouTube-каналі артистки (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
Як відомо, Біллі часто використовує у своїх кліпах несподівані елементи, такі як чорнила на обличчі, або кров, яку співачка розмазує по щоках. Новий кліп не став винятком.
Біллі Айлиш – кліп на пісню Хanny
Кадр з відео
В цілому ролик цього разу був статичним за винятком ондного нюансу: об обличчя Айліш гасили недопалки, що стало самим незабутнім моментом у відео. Що примітно, режисером кліпу на пісню "Хanny" виступила сама артистка.
Біллі Айліш загасили недопалки об обличчя в новому кліпі
Кадр з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Айліш вирішила випустити власну лінійку одягу. Вона показала нову колекцію, яку створила для дітей
Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!