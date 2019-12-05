Біллі Айлиш загасили недопалки об обличчя: опубліковано відео

Епатажна американська співачка Біллі Айліш, яка стала за короткий проміжок однією з найвідоміших молодих виконавиць, випустила новий кліп.

Ролик на пісню "Хanny" було оприлюднено 5 грудня на офіційному YouTube-каналі артистки (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Як відомо, Біллі часто використовує у своїх кліпах несподівані елементи, такі як чорнила на обличчі, або кров, яку співачка розмазує по щоках. Новий кліп не став винятком.

Біллі Айлиш – кліп на пісню Хanny Кадр з відео

В цілому ролик цього разу був статичним за винятком ондного нюансу: об обличчя Айліш гасили недопалки, що стало самим незабутнім моментом у відео. Що примітно, режисером кліпу на пісню "Хanny" виступила сама артистка.

Біллі Айліш загасили недопалки об обличчя в новому кліпі Кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Айліш вирішила випустити власну лінійку одягу. Вона показала нову колекцію, яку створила для дітей

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