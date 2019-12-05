Головна Новини
5 грудня • оновлено в 22:36
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новини шоу-бізнесу

Біллі Айлиш загасили недопалки об обличчя: опубліковано відео

744
Читати матеріал російською

Епатажна американська співачка Біллі Айліш, яка стала за короткий проміжок однією з найвідоміших молодих виконавиць, випустила новий кліп.

Ролик на пісню "Хanny" було оприлюднено 5 грудня на офіційному YouTube-каналі артистки (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Як відомо, Біллі часто використовує у своїх кліпах несподівані елементи, такі як чорнила на обличчі, або кров, яку співачка розмазує по щоках. Новий кліп не став винятком.

Біллі Айлиш – кліп на пісню Хanny

Біллі Айлиш – кліп на пісню Хanny

Кадр з відео

Новини
"Це відповідь чоловікові": напівгола Лорак засвітилася в новому кліпі

В цілому ролик цього разу був статичним за винятком ондного нюансу: об обличчя Айліш гасили недопалки, що стало самим незабутнім моментом у відео. Що примітно, режисером кліпу на пісню "Хanny" виступила сама артистка.

Біллі Айліш загасили недопалки об обличчя в новому кліпі

Біллі Айліш загасили недопалки об обличчя в новому кліпі

Кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Айліш вирішила випустити власну лінійку одягу. Вона показала нову колекцію, яку створила для дітей

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Дмитро Гриневич
Теги
кліп видео шоу-бизнес музика
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги