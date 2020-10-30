Безпечний тур під час карантину: Женя Галич презентував фільм "99 друзів Галича"

Пандемія в світі щодня кидає виклики багатьом сферам економіки і бізнесу, і так сталося, що музична індустрія стала однією з найбільш незахищених. Артистам довелося спочатку скасувати або перенести всі свої виступи і тури, а після послаблень – скорочувати кількість людей у залі в десятки разів, щоб дотримуватися карантинних норм. Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич вирішив не обмежуватися одним концертом і зробив цілий тур.

"Ідея про подібний тур прийшла ще навесні, коли нас тільки-тільки закрили на карантин. Але, оскільки ми тоді зовсім не розуміли, що таке ковід, і заборони з кожним днем ставали тільки жорсткішими, цю ідею відкинули і вирішили провести один із перших онлайн-концертів в Україні. Коли карантин послабили і вже був дозвіл проводити заходи, а погода дозволяла робити це на відкритому повітрі, ми вирішили спробувати. Буквально за два дні ми змогли домовитися з майданчиками у всіх містах, підготувати матеріали і вийти в продаж. Ідея полягала в тому, щоб зробити максимально безпечний захід: відкритий майданчик, обмежена кількість людей, перевірка температури на вході і т.д. Нам всім хотілося хоч трохи відволіктися від того, що відбувається, і зануритися в музику", – коментує Женя Галич.

У фільмі показано 18 днів і 18 міст: від Одеси до Києва, від Харкова до Львова. У кожному з яких Женя знаходив самобутні й оригінальні локації і показав залаштунки рок-музиканта.

Фільм уже доступний на YouTube каналі групи.

Додамо, що цьогоріч O.Torvald відзначає своє 15-річчя незвичайним концертом у Stereo Plaza 21 листопада.