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Без трусів: російська зірка зганьбилася на сцені

47.2тЧитати новину російською

Російська співачка, зірка реаліті-шоу "Дом 2" Ольга Бузова на одному зі своїх концертів вийшла на сцену без нижньої білизни.

Артистка з’явилася на сцені в обтягуючих лосинах і шанувальники помітили відсутність під ними трусів, передає dni.ru.

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При цьому не всім фанатам сподобався сценічний образ співачки.

"Вона і в трусах і без нудотна. Хто її випускає в люди?", "Ну скільки можна ганьбитися, голоса немає і не буде, час би заспокоїтися, просто від шоубізу у неї поїхав дах", "Хто ти така? Ні пики, ні шкіри. Твоє місце в свинарнику, І то не факт", - пишуть коментатори.

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Однак були й ті, хто підтримав Бузову.

"Молодець! Заздріть мовчки!", "Браво Оля! Молодець! Нехай інші заздрять", "Кого нудить нехай не дивляться. Молодець, Бузова!!", - додають користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні Ольга Бузова фотографією в весільній сукні влаштувала ажіотаж в мережі.

Особа
Ольга Бузова
Місце
Росія
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