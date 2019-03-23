Батько Началової сказав, хто винен у смерті співачки

Російська співачка Юлія Началова сама є винуватицею своєї смерті.
Таку заяву зробив її батько, композитор Віктор Началов. В ефірі російського телебачення він сказав, що лікарі не винні в смерті жінки і зробили все, що могли.
За його словами, Началова запустила процес лікування ноги, що і погубило її. "Юлія "трохи запустила" запалення, а запускати такі речі не можна. Через це пішов абсцес, ураження органів", — пояснив композитор.
Юлія Началова
Instagram @julianachalova
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі встановили, що Началова в минулому році незаконно перетинала український кордон і виступала в окупованому Донецьку.
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