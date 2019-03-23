МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Новини шоу-бізнесу

Батько Началової сказав, хто винен у смерті співачки

1.3тЧитати матеріал російською

Російська співачка Юлія Началова сама є винуватицею своєї смерті.

Таку заяву зробив її батько, композитор Віктор Началов. В ефірі російського телебачення він сказав, що лікарі не винні в смерті жінки і зробили все, що могли.

За його словами, Началова запустила процес лікування ноги, що і погубило її. "Юлія "трохи запустила" запалення, а запускати такі речі не можна. Через це пішов абсцес, ураження органів", — пояснив композитор.

Новини
Можна було врятувати: спливли моторошні подробиці про смерть Началової

Юлія Началова

Юлія Началова

Instagram @julianachalova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі встановили, що Началова в минулому році незаконно перетинала український кордон і виступала в окупованому Донецьку.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Юлія Началова
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки