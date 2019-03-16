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Батько Началової розповів про останні хвилини життя співачки

12.6тЧитати матеріал російською

Російська співачка Юлія Началова, яка померла увечері 16 березня, до останнього не приходила до тями.

Як передає Mash в Telegram-каналі, про це розповів батько Началової, додавши, що вони з матір'ю хоч і були поруч в лікарні, але так і не встигли попрощатися з Юлією.

За життя Началової до останнього боролися лікарі, але її серце зупинилося о 18:20. За словами батька, попередньо дівчина померла через абсцес — гнійне запалення тканин.

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Юлія з батьком

Юлія з батьком

Юлія Началова

Юлія Началова

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OBOZREVATEL також зібрав найвідоміші пісні Началової, які принесли їй широку популярність в Росії і сусідніх країнах.

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Особа
Юлія Началова
Місце
Росія
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