Багатозначний образ: Меган Маркл одяглася у знакове пальто із секонд-хенду

Дружина принца Гаррі Меган Маркл з'явилася на публіці у пальто, як у колишньої першої леді США Жаклін Кеннеді.
Так, вагітна герцогиня дефілювала у вінтажному преметі верхнього одягу Dior 1950-х років. Журналісти припустили, що ця річ була куплена у бутіку William Vintage — магазині люксових секонд-хенд товарів, пише Daily Mail.
Жаклін Кеннеді з'явилася на публіці в аналогічному пальто Dior після перемоги свого чоловіка у президентських виборах 1960 року. Перша леді США стояла поруч із чоловіком під час його виступу із тріумфальною промовою.
Меган Маркл і принц Гаррі
Маркл одягла вказане пальто на останніх місяцях вагітності, як і Жаклін Кеннеді.
Жаклін Кеннеді
Принц Гаррі і Меган Маркл
Daily Mail
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Як повідомляв OBOZREVATEL, вагітну герцогиню Сассекську Меган Маркл запідозрили у депресії. Такі чутки почали поширюватися після інтерв'ю дружини принца Гаррі у рамках Міжнародного жіночого дня в лондонському Королівському коледжі.
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