|Lady
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ШоуКияни

/Мода

Багатозначний образ: Меган Маркл одяглася у знакове пальто із секонд-хенду

5.2тЧитати матеріал російською

Дружина принца Гаррі Меган Маркл з'явилася на публіці у пальто, як у колишньої першої леді США Жаклін Кеннеді.

Так, вагітна герцогиня дефілювала у вінтажному преметі верхнього одягу Dior 1950-х років. Журналісти припустили, що ця річ була куплена у бутіку William Vintage — магазині люксових секонд-хенд товарів, пише Daily Mail.

Жаклін Кеннеді з'явилася на публіці в аналогічному пальто Dior після перемоги свого чоловіка у президентських виборах 1960 року. Перша леді США стояла поруч із чоловіком під час його виступу із тріумфальною промовою.

Новини
Передчасні пологи Меган Маркл: у Британії забили на сполох

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Маркл одягла вказане пальто на останніх місяцях вагітності, як і Жаклін Кеннеді.

Жаклін Кеннеді

Жаклін Кеннеді

Принц Гаррі і Меган Маркл

Принц Гаррі і Меган Маркл

Daily Mail

#MeghanMarkle & #PrinceHarry attended a service at #StNicholasChurch in Cherington, Gloucestershire. #entertainment #blog #abroad #movies #tv #suitsusa #actress #activist #duchessofsussex #williamvintage #dior #victoriabeckham #fashion #lenatindall #christening #churchservice #style #popculture #insta #blogger

Публікація від EnterTITINOment Abroad (@entertainment_abroad)

Як повідомляв OBOZREVATEL, вагітну герцогиню Сассекську Меган Маркл запідозрили у депресії. Такі чутки почали поширюватися після інтерв'ю дружини принца Гаррі у рамках Міжнародного жіночого дня в лондонському Королівському коледжі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Меган Марклпринц Гаррі
Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки