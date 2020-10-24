Бабкін, Шоптенко і Горбунов з Осадчою: як українські зірки збирали гриби

Настав жовтень, а слідом за ним прийшов і час збору грибів, який по-іншому називають "тихим полюванням". До подібного "флешмобу" приєдналися і знаменитості. OBOZREVATEL розповідає, як Сергій Бабкін, Олена Шоптенко, Юрій Горбунов та інші зірки українського шоу-бізнесу збирали дари лісу.

Ігор Ласточкин

Поки деякі зірки перетворили "тихе полювання" в своє хобі і змагаються в приготуванні різних смаколиків та солінь з них, хтось все ще залишається безмежно далеким від дарів лісу. Як наприклад, актор і телеведучий Ігор Ласточкин. Днями він повеселив своїх підписників фотографією з грибом, який знайшов буквально під ногами.

"Ось це що, хто знає? Їсти можна? Вперше в житті спотикаюся про гриб! Трохи ноги не вивихнув", - написав Ласточкин в пості.

У коментарях підписники Ігоря відзначили, що цей гриб їсти можна, але перед цим підготуватися – написати заповіт та одягти парадний костюм.

Ігор Ласточкин знайшов гриб вперше в житті www.instagram.com/lastochkin_igor

Олена Шоптенко

Хореограф і танцівниця Олена Шоптенко похвалилася своїм передплатникам, що вирушила на збір грибів в перший раз. Її наставником в цій справі став чоловік Олексій, який є грибником зі стажем. Про свої пригоди хореограф розказала в своєму Instagram. Шоптенко поскаржилася, що на шляху траплялося дуже багато мухоморів і поганок, а також різних "не ідентифікованих грибів", які відносяться до виду "краще не чіпати, якщо не впевнений".

"Звичайно, щиру радість викликали знайдені польські і маслюки, які тут же йшли в кошик. Ну а коли ми знаходили" ті самі "білі – захоплення не було меж! Відчуття, що ти знаходиш щось неймовірно цінне!", - розповіла танцівниця .

Крім того, хореограф повідомила, що отруйні поганки можуть "маскуватися" під їстівні гриби і філософськи зауважила, що через це вони дуже схожі на людей.

Шоптенко навчилася збирати гриби www.instagram.com/p/CGUgg8Oj2Ak

Соня Плакидюк

Фотограф і суддя програми "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк також поділилася "уловом" – двома великими грибами. Фото здобичі вона підписала: "Тиха мисливиця вийшла на стежку полювання". У коментарях підписники похвалили Соню, привітали та почали давати поради про те, як потрібно зрізати гриби, щоб не пошкодити коріння.

Соня Плакидюк і гриби www.instagram.com/moi_sofism

Юрій Горбунов та Катя Осадча

Одна з найулюбленіших сімей українського телебачення також вирушили за грибами, причому – в повному складі, на "тихе полювання" поїхав і син пари Іван, обличчя якого все ще приховують від шанувальників. Юрій Горбунов підписав фото скромно: "Гарного всім дня, і кому пощастить – грибочків". А ось телеведуча Катя Осадча опублікувала відразу кілька своїх фото, а також сина Івана, а підпис залишила іронічний:

"Стрічка соцмереж розділилася на два табори – вибори і гриби, ми приєдналися до других. І вам радимо, в лісі прекрасно", - повідомила телеведуча.

Катя Осадча та Юрій Горбунов www.instagram.com/kosadcha

Сергій Бабкін

А ось для Сергія Бабкіна збір грибів – це вже свого роду, традиція. Цього разу артист поїхав на "тихе полювання" великою компанією і улов був значним, адже з лісу Бабкін з друзями забрали відразу кілька відер дарів лісу. Потім Сергій опублікував фотографію великого білого гриба.

Сергій Бабкін знайшов одного www.instagram.com/babkin_official

"Абсолютно Щасливий День! Всі наші пригоди дивіться в сторіз. Ps Не пишіть, що гриби треба зрізати! Загугли! І пізнаєте, що таке грибниця", - повідомив Бабкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з грибів можна приготувати безліч смачних страв, рецепт п'яти з них ми пропонуємо в нашій добірці.