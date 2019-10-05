"Бабка бабкою!" Мережу вразив зовнішній вигляд Пугачової без фотошопу

У мережі з'явилися бліді фотографії Алли Пугачової, багато шанувальників же вважають, що співачка активно користується фотошопом і намагається приховати ознаки старості.
На фан-сторінках примадонни з'явилися знімки з планетарію, де Алла Пугачова виглядає не в кращому світлі. На відміну від старих і "оброблених" фотографій.
"Вона молодіє тільки у себе в Instagram? На відео бабка бабкою", "Пугачова вже не та", "Що з нею?", - пишуть шанувальники в коментарях. Багато також відзначили блідість співачки.
"На старості років роблять з неї ідола, забули її непорочне життя в лапках, скільки молодих талантів загубила, чим захоплюватися то, кілька пісень приємних на слух і то завдяки Раймонду, а так чад життя", - пише користувач tatianasmolskya.
Posted @withrepost • @tvoy_planetary 🧬 "Не вір очам своїм!" ⠀ ⠀ Так, ви все правильно розумієте – це один з найулюбленіших наших експонатів в інтерактивному музеї "Лунаріум" ⠀ ⠀ Оптичні ілюзії, ефекти, які не піддаються поясненню – всі ці наукові чарівництва випробували на собі Ліза і Гаррі Галкін. ⠀ А ще діти самі створювали парові хмари, дізнавалися свою вагу на інших планетах, натискали на кнопки, повертали важелі і під керівництвом нашого наукового співробітника Михайла Смєхова зробили чимало відкриттів про те, як влаштований наш світ. Дивовижний світ науки, такий, від якого у всіх дітей на планеті горять очі. ⠀ ⠀ Хоча, чому тільки у дітей? ⠀ Навіть з дорослим тут відбуваються дивовижні метаморфози: адже можна знову відчути себе дитиною-першовідкривачем 🌠 ⠀ ⠀ # московскійпланетарій # моспланетарійдетям # планетарійсемье
Як повідомляв OBOZREVATEL, примадонна Алла Пугачова з дочками Христиною Орбакайте і Лізою захопила шанувальників.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!