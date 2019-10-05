"Бабка бабкою!" Мережу вразив зовнішній вигляд Пугачової без фотошопу

У мережі з'явилися бліді фотографії Алли Пугачової, багато шанувальників же вважають, що співачка активно користується фотошопом і намагається приховати ознаки старості.

На фан-сторінках примадонни з'явилися знімки з планетарію, де Алла Пугачова виглядає не в кращому світлі. На відміну від старих і "оброблених" фотографій.

"Вона молодіє тільки у себе в Instagram? На відео бабка бабкою", "Пугачова вже не та", "Що з нею?", - пишуть шанувальники в коментарях. Багато також відзначили блідість співачки.

"На старості років роблять з неї ідола, забули її непорочне життя в лапках, скільки молодих талантів загубила, чим захоплюватися то, кілька пісень приємних на слух і то завдяки Раймонду, а так чад життя", - пише користувач tatianasmolskya.

Як повідомляв OBOZREVATEL, примадонна Алла Пугачова з дочками Христиною Орбакайте і Лізою захопила шанувальників.

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