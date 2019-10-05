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6 жовтня • оновлено в 18:07
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"Бабка бабкою!" Мережу вразив зовнішній вигляд Пугачової без фотошопу

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У мережі з'явилися бліді фотографії Алли Пугачової, багато шанувальників же вважають, що співачка активно користується фотошопом і намагається приховати ознаки старості.

На фан-сторінках примадонни з'явилися знімки з планетарію, де Алла Пугачова виглядає не в кращому світлі. На відміну від старих і "оброблених" фотографій.

"Вона молодіє тільки у себе в Instagram? На відео бабка бабкою", "Пугачова вже не та", "Що з нею?", - пишуть шанувальники в коментарях. Багато також відзначили блідість співачки.

"На старості років роблять з неї ідола, забули її непорочне життя в лапках, скільки молодих талантів загубила, чим захоплюватися то, кілька пісень приємних на слух і то завдяки Раймонду, а так чад життя", - пише користувач tatianasmolskya.

Posted @withrepost • @tvoy_planetary 🧬 "Не вір очам своїм!" ⠀ ⠀ Так, ви все правильно розумієте – це один з найулюбленіших наших експонатів в інтерактивному музеї "Лунаріум" ⠀ ⠀ Оптичні ілюзії, ефекти, які не піддаються поясненню – всі ці наукові чарівництва випробували на собі Ліза і Гаррі Галкін. ⠀ А ще діти самі створювали парові хмари, дізнавалися свою вагу на інших планетах, натискали на кнопки, повертали важелі і під керівництвом нашого наукового співробітника Михайла Смєхова зробили чимало відкриттів про те, як влаштований наш світ. Дивовижний світ науки, такий, від якого у всіх дітей на планеті горять очі. ⠀ ⠀ Хоча, чому тільки у дітей? ⠀ Навіть з дорослим тут відбуваються дивовижні метаморфози: адже можна знову відчути себе дитиною-першовідкривачем 🌠 ⠀ ⠀ # московскійпланетарій # моспланетарійдетям # планетарійсемье

Публікація від Алла Пугачова (@alla_pugacheva_forum)

Як повідомляв OBOZREVATEL, примадонна Алла Пугачова з дочками Христиною Орбакайте і Лізою захопила шанувальників.

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Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
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70rus xxx
70rus xxx
"Бабка бабкой",пишет прыщавый юнец.Так надо еще дожить до ее лет,потом в зеркало глянуть.
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Kogan Viktoria
Kogan Viktoria
70rus xxx, до 70-ти нужно дожить, а потом уж пусть пробует выглядеть хотя бы на 50.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Что с ней? Да ей 70 лет, чего вы хотите? Хотя она лихая, мало кто может похвастать весьма удачными детишками, в таком то возрасте.
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Kozeyko Irina
Kozeyko Irina
Kirlackaj Viola, вы так пишете,,как будто она их сама родила..удачные детишки,от удачной суррогатной матери..
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