"Авоська на голові": в мережі їдко висміяли весільне фото Собчак

Популярна російська телеведуча і журналістка Ксенія Собчак, яка нещодавно вдруге вийшла заміж, похвалилася в соцмережах новим фото свого вбрання для вінчання.

"Царівна-лебідь ... А очі блакитні-блакитні", - написала Собчак під знімком в Instagram.

У соцмережах бурхливо відреагували на нове фото телеведучої. Окрім традиційних захоплених відгуків, багато користувачів розкритикували і висміяли вбрання:

"А буває царівна-кінь?"

"Що за авоську на голову почепили їй?"

"Ксюха, хто наступний???"

"Без хреста вінчалися? Так можна було?"

"Краще б на мітинг сходила"

"Ксюша, ти стаєш схожою на Волочкову)) Вона теж лебедя грала))"

"На весіллі з Віторганом плаття і зачіска були краще. І взагалі все більше відповідало приватному заходу (без піару, тупої реклами в блозі тощо)".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська телеведуча Ксенія Собчак в п'ятницю, 13 вересня, вийшла заміж за режисера Костянтина Богомолова. На весільній вечірці Ксенія влаштувала еротичні танці на сцені в нижній білизні.

Всі подробиці про весілля Собчак і Богомолова читайте тут.

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