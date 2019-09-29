Головна Новини
30 вересня • оновлено в 06:02
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новини шоу-бізнесу

"Авоська на голові": в мережі їдко висміяли весільне фото Собчак

31.8т Читати матеріал російською

Популярна російська телеведуча і журналістка Ксенія Собчак, яка нещодавно вдруге вийшла заміж, похвалилася в соцмережах новим фото свого вбрання для вінчання.

"Царівна-лебідь ... А очі блакитні-блакитні", - написала Собчак під знімком в Instagram.

У соцмережах бурхливо відреагували на нове фото телеведучої. Окрім традиційних захоплених відгуків, багато користувачів розкритикували і висміяли вбрання:

"А буває царівна-кінь?"

"Що за авоську на голову почепили їй?"

"Ксюха, хто наступний???"

"Без хреста вінчалися? Так можна було?"

"Краще б на мітинг сходила"

"Ксюша, ти стаєш схожою на Волочкову)) Вона теж лебедя грала))"

"На весіллі з Віторганом плаття і зачіска були краще. І взагалі все більше відповідало приватному заходу (без піару, тупої реклами в блозі тощо)".

Новини
"Мені нас*ати!" Собчак вивели з себе моралі в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська телеведуча Ксенія Собчак в п'ятницю, 13 вересня, вийшла заміж за режисера Костянтина Богомолова. На весільній вечірці Ксенія влаштувала еротичні танці на сцені в нижній білизні.

Всі подробиці про весілля Собчак і Богомолова читайте тут.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Ксенія Собчак
Місце
Росія
Тег
весілля
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
43
20
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
11
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Уздечки не хватает
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да,не очень)))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
П А
П А
Ебонизм прогрессирует.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel