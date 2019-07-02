Астаф'єву побачили в черзі за "Київською перепічкою": з'явилося відео

Українська співачка і актриса Даша Астаф'єва засвітилася біля намету з легендарною "Київською перепічкою".

Відповідне відео опубліковано на її сторінці в YouTube (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Астаф'єва оголосила про запуск серії концептуальних короткометражок, знятих у сакральних місцях Києва. Цей ролик виявився одним з них. У відео співачка стоїть посеред переповненої поспішаючими перехожими та випадковими роззявами вулиці, стоїть у черзі за культовою "Київською перепічкою", паралельно читаючи вірш.

"Ідея знімати ці маленькі історії прийшла до мене уві сні. Таке часто буває і те, що вдається запам'ятати, час від часу втілюється в реальність. Ці вірші, вони ж пісні дитинства, вимовлялися саме з такою інтонацією в моєму сні. Прокинувшись, я дуже довго сміялася, а потім вирішила записати все на диктофон. Це була одна з небагатьох ідей, яка на ранок не здалася мені дурною. Разом з братом ми записали аудіо в студії та понеслося", – розповіла вона.

За словами Астаф'євої, ці відео дуже зворушливі для неї. Саме тому вони зняті в сакральних для жителів Києва місцях.

"Я планую продовжувати знімати. Хочеться розповісти побільше історій про місця, людей і своїх власних емоціях. Адже мені пощастило зустріти чудових компаньйонів, які так само як і я відносяться до гумору та краси, та без тіні сумніву вляпалися зі мною в цю авантюру. Спасибі їм", – додала Астаф'єва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Астаф'єва здивувала шанувальників виступом у костюмі, виконаному в БДСМ-стилістиці.

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