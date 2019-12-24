Антитіла презентували новий документальний відеокліп: дивитися онлайн

Українська група Антитіла презентувала кліп на пісню Stand up, в якій показали найяскравіші моменти з масштабних концертів у Палаці спорту.

Антитіла презентували кліп на трек Stand up, який став символічним підсумком насиченого року для групи. У 2019 відбулося багато знакових подій: Антитіла представили п'ять кліпів і альбом Hello, який наживо почули майже 80 тис. прихильників під час стадіонного туру Україною.

Stand up – це відео-документ історичної події для групи Антитіла – два переповнених столичних Палаци спорту.

"Наш фундамент – велика ідея того, що артист – для людей і заради людей. Ми співаємо про життя і чесні перед нашими шанувальниками в усьому, що робимо. Наші пісні допомагають і дають надію багатьом людям, і вони приходять до нас на концерти, щоб відчути щось більше, ніж мелодії, щоб приєднатися до великої спільноти вільних, освічених, натхнених людей! Вони всі – наші однодумці і це наше найбільший скарб ", – поділився враженнями Тарас Тополя.

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