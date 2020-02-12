Навчалася у матері Вітні Г'юстон: американська співачка вразила українською піснею. Відео

Американська співачка Анджелі Роуз з Нью-Йорка вразила мережу виконанням української пісні "Два кольори".

Ролик опублікувало в Twitter видання "Голос Америки" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Роуз не лише вразила сильним вокалом, але і заспівала досить великий уривок пісні, показавши хорошу українську.

Американська співачка вразила українською піснею

Виконавиця навчилася співати у матері легендарної Вітні Г'юстон, а зараз працює постановницею музичного шоу в українському ресторані "Роял Пасаж" у Філадельфії.

Американка співає українську пісню "Два кольори". Співачка Анджелі Роуз - з Нью-Йорка, навчилася співати у матері Вітні Г'юстон, а Наразі працює постановником Музична шоу в Українському ресторані "Роял Пасаж" у Філадельфії. pic.twitter.com/r9ZsvHrfpR - голоc Амepікі (@chastime) February 12, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше молодша дочка бельгійського монарха Філіппа I принцеса Елеонора прийшла в школу в українській вишиванці.

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