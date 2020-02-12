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12 лютого • оновлено в 23:01
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Навчалася у матері Вітні Г'юстон: американська співачка вразила українською піснею. Відео

2.2т
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Американська співачка Анджелі Роуз з Нью-Йорка вразила мережу виконанням української пісні "Два кольори".

Ролик опублікувало в Twitter видання "Голос Америки" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Роуз не лише вразила сильним вокалом, але і заспівала досить великий уривок пісні, показавши хорошу українську.

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Американська співачка вразила українською піснею

Американська співачка вразила українською піснею

Виконавиця навчилася співати у матері легендарної Вітні Г'юстон, а зараз працює постановницею музичного шоу в українському ресторані "Роял Пасаж" у Філадельфії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше молодша дочка бельгійського монарха Філіппа I принцеса Елеонора прийшла в школу в українській вишиванці.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
США
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Мерзкий язык и мерзкие создания его используют , одним словом, кастрюляголовые далбаящуры.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Рыгала и мычала.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Трэба всем дружно подякувать её.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Khruslov Alexey, свиновыродкам надо отправлять на убой,
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