Крупним планом: знаменита модель влаштувала розпусні танці без білизни

Відома відвертими публікаціями фотомодель Ана Чері влаштувала численним шанувальникам справжій струс розпусним танцем.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео, на якому спокусливо рухається під музику без білизни, натягнувши на голе тіло сітку-боді з блискітками, на плечі – чорні крила, а на голову – чорний німб (щоб подивитися ролик 18+, проскрольте до кінця сторінки).
"Темний ангел. Я майже впевнена, що не одягну це на Хеллоуїн поза домом – але як мені одягнутися", – задалася вона питанням.
Ана Чері у відвертому вбранні
Кадр з відео
Під час ролика модель сором'язливо прикриває однією рукою груди, а ось "гордістю Кім Кардаш'ян" світить крупним планом. Варто відзначити, що і без того пишні форми Чері в цьому образі здаються ще об'ємнішими.
Занадто відверте відео позбавило численних фоловерів Ани дару мови. У коментарях писали, що вона "гаряча", вигукували – "о, Боже" і засипали стікерами. Варто відзначити, що за оновленнями Ани Чері стежить 12,3 млн шанувальників.
Dark Angel 👼🏼✨🖤 @fashionnova AD I'm pretty sure I'm not gonna wear this out of the house on Halloween 😜 but what should I dress up as ??? Comment below and it might be my next post ! 🐰👻🤖👾👽😻 TAG A FRIEND !! #halloween #sexy #spooky #scary #angel #woah #booty #wow #dressup #fun #playmate #October
Інші відверті кадри Ани Чері в купальниках і підній білизні, якими вона постійно балує фанатів
instagram / anacheri
instagram / anacheri
instagram / anacheri
instagram / anacheri
instagram / anacheri
instagram / anacheri
instagram / anacheri
instagram / anacheri
Як повідомляв OBOZREVATEL, Ана Чері завдяки фактурній фігурі часто пробує нові моделі купальників. На Багамах смаглява модель вбралася в ніжно-рожевий, через що тоненька смужка тканини дуже контрастувала зі шкірою.
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