Крупним планом: знаменита модель влаштувала розпусні танці без білизни

Відома відвертими публікаціями фотомодель Ана Чері влаштувала численним шанувальникам справжій струс розпусним танцем.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео, на якому спокусливо рухається під музику без білизни, натягнувши на голе тіло сітку-боді з блискітками, на плечі – чорні крила, а на голову – чорний німб (щоб подивитися ролик 18+, проскрольте до кінця сторінки).

"Темний ангел. Я майже впевнена, що не одягну це на Хеллоуїн поза домом – але як мені одягнутися", – задалася вона питанням.

Ана Чері у відвертому вбранні Кадр з відео

Під час ролика модель сором'язливо прикриває однією рукою груди, а ось "гордістю Кім Кардаш'ян" світить крупним планом. Варто відзначити, що і без того пишні форми Чері в цьому образі здаються ще об'ємнішими.

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Занадто відверте відео позбавило численних фоловерів Ани дару мови. У коментарях писали, що вона "гаряча", вигукували – "о, Боже" і засипали стікерами. Варто відзначити, що за оновленнями Ани Чері стежить 12,3 млн шанувальників.

Інші відверті кадри Ани Чері в купальниках і підній білизні, якими вона постійно балує фанатів

instagram / anacheri

instagram / anacheri

instagram / anacheri

instagram / anacheri

instagram / anacheri

instagram / anacheri

instagram / anacheri

instagram / anacheri

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ана Чері завдяки фактурній фігурі часто пробує нові моделі купальників. На Багамах смаглява модель вбралася в ніжно-рожевий, через що тоненька смужка тканини дуже контрастувала зі шкірою.

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