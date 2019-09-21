Американська "копія" Заворотнюк також захворіла на рак: що відомо

Зірка американського серіалу "Няня", який йшов по телебаченню з 1993, Френсін Дрешер теж страждала від раку після проекту, як і Анастасія Заворотнюк.

Як повідомляє "КП", саме з неї почався ланцюжок злої долі, яка надалі передалася і на російський ситком кінострічки "Моя прекрасна няня", акторів якого косять хвороби: Жанна Фріске померла від гліобластоми (пробувалася на роль Вікі), Любов Поліщук померла від раку, Павло Сердюк облисів у 20 років через стрес.

Френсін Дрешер і Анастасія Заворотнюк в серіалах "Няня"

Дрешер отримала за головну роль гувернантки Френ Файн дві премії "Еммі" і удостоїлася двох номінацій "Золотого глобуса", проте успіх був затьмарений хворобою. Відразу після закінчення серіалу, в червні 2000 року, Дрешер довелося кинути роботу через рак матки.

Обкладинка серіалу "Няня" "КП"

"Я щойно розлучилася і переїхала на нове місце, це було так важко. До цього у мене було все: прекрасний будинок, чудові друзі й чоловік, з яким ми разом створили "Няню". Але я була нещасна. Коли ти здійснюєш свою мрію, ти спустошуєшся. Саме тому я вирішила змінити своє життя. І раптом – вирок лікарів ", – писала актриса в книзі "Рак-Шмак".

Протягом двох років Френсін зверталася до восьми лікарів, але допоміг лише один, при чому зробив це без хірургічного втручання.

Френсін Дрешер і Анастасія Заворотнюк в ролі няні

"Доктор довго мене розпитувала, чи хочу я мати дітей, і в підсумку відмовила від операції, порадивши приймати настої лікарських китайських трав. В той момент я вирішила більше не відвідувати гінекологів і закупила величезну сумку різних трав. Я пила настої протягом двох років, і мій організм очистився. Так я перемогла найнебезпечнішу хворобу і хочу всім розповісти про це. Сила знаходиться в нас самих, і це найкращі ліки", – зізнавалася актриса.

Після одужання Дрешер створила фонд на підтримку жінок, які страждають від онкології, головною метою якого є забезпечення ранньої діагностики раку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.

Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.

У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.

18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.

У відповідь на галас співзасновник Baza Микита Могутін написав, що Анастасія весь цей час була у свідомості, а інша інформація є брехнею.

У відповідь на галас співзасновник Baza Микита Могутін написав, що Анастасія весь цей час була у свідомості, а інша інформація є брехнею.

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