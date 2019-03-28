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Alyosha розтопила серця фанів зворушливим фото з батьками

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Останнім часом пости на своїх сторінках в соціальних мережах співачка Alyosha присвячує переважно творчості та концертній діяльності. Це й не дивно: добігає кінця всеукраїнський тур виконавиці "Поруч". Однак вчора в якості приємного виключення Alyosha поділилася зі своїми фоловерами сімейною фотографією в честь дня народження свого батька.

Alyosha розтопила серця фанів зворушливим фото з батьками

"У 1959 году в цею день народився мій татусь :) Як швидко плине час ... Та життя только почінається! Безмежно кохаю тебе и матусю. З Днем Народження, Татку! Будь здоровеньким та щаслівенькім! Дякую за життя "- так підписала фото з батьками Alyosha.

Alyosha розтопила серця фанів зворушливим фото з батьками

Самим зворушливим моментом в привітанні став відповідь коментар від батька співачки, Олександра Кучера:

"Спасибі, Моя Донечко! Спасибі, Моє Сонечко, за Все !! Люблю тебе!!".

Alyosha розтопила серця фанів зворушливим фото з батьками

До речі, останній концерт туру "Поруч" відбудеться в рідному місті Alyosha Запоріжжя. Виконавиця обіцяє зробити цей виступ особливим.

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Особа
Alyosha
Місце
Україна
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