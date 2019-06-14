Алена Делона терміново госпіталізували: що трапилося

Відомого французького актора 83-річного Алена Делона доставили в американський госпіталь Нейї-сюр-Сен у передмісті Парижа з підозрою на крововилив у мозок.
Про це повідомляє Closer. Причиною госпіталізації стали часті мігрені.
У п'ятницю, 14 червня, актор потрапив до лікарні з підозрою на інсульт, однак, за словами його оточення, це було не більше, ніж звичайне дослідження. За даними ЗМІ, після огляду лікарів актора відпустили додому.
Ален Делон
jetsetter.ua
Ален Делон у молодості
StyleNews.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алену Делону провели термінову операцію на стегновій артерії через сильний біль у спині і нозі.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!