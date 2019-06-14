Алена Делона терміново госпіталізували: що трапилося

Відомого французького актора 83-річного Алена Делона доставили в американський госпіталь Нейї-сюр-Сен у передмісті Парижа з підозрою на крововилив у мозок.

Про це повідомляє Closer. Причиною госпіталізації стали часті мігрені.

У п'ятницю, 14 червня, актор потрапив до лікарні з підозрою на інсульт, однак, за словами його оточення, це було не більше, ніж звичайне дослідження. За даними ЗМІ, після огляду лікарів актора відпустили додому.

Ален Делон jetsetter.ua

Ален Делон у молодості StyleNews.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алену Делону провели термінову операцію на стегновій артерії через сильний біль у спині і нозі.

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