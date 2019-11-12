Знаменитий письменник представила в Києві новий роман: фото зоряної вечірки

10 листопада в ресторані "Прага" відомий письменник, автор бестселерів "Жити Життя" і "Гріх Прощення" Анна Богинська представила гостям свій новий роман "Код: Винагорода", який завершує трилогію.

Привітати Ганну з цією подією прийшли шанувальники її творчості, серед яких виявилося чимало відомих людей зі сфери кіно, телебачення, літератури, театру, шоу-бізнесу.

Гостями вечора стали: Надія Матвєєва, Сніжана Єгорова, Тетяна Литвинова, Міла Єремєєва, Тарас Тополя, Alyosha, Влад Ситник, Влад Дарвін, Крістіна Марті, Лаура Марті, Петер Залман, Ксенія Бугримова, Анна Добриднєва, Павло Костіцин, Ксенія Бугримова, Дмитро Ступка і Поліна Логунова, Марися Горобець, Габріелла Массанга, Юлія Барабанова, і ін.

Вечір пройшов у затишній і майже домашній обстановці. Гості пригощалися вишуканими закусками від ресторану "Прага" та елітним шампанським, жваво спілкувалися, позували перед численними фотокамерами, давали інтерв'ю телеканалам ... Офіційна частина – вітальне слово Анни Богінскької – зайняло буквально кілька хвилин, після чого гостям показали оригінальне шоу - світлову анімацію.

Завершився вечір розрізанням величезного торта у вигляді книги і феєрверком.

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