YouTube створив аналог додатка TikTok: як він працює

Відеохостинг YouTube запустив новий сервіс для створення коротких відеороликів YouTube Shorts, який працює за аналогією з найпопулярнішим у світі застосунком TikTok.

За допомогою YouTube Shorts користувачі можуть створювати 15-секундні відео й доповнювати їх музичними та візуальними ефектами. Про це йдеться в блозі компанії YouTube.

"Ми раді повідомити про створення YouTube Shorts – нового сервісу для коротких відеороликів просто на платформі YouTube", – йдеться в повідомленні.

Які функції доступні в YouTube Shorts. GameRevolution

Як працює сервіс YouTube Shorts

Завдяки новому сервісу можна буде знімати короткі ролики. Також програма дає змогу самостійно монтувати відео, накладати на них музику та фільтри. Також доступна функція шерингу між користувачами.

Серед інших функцій:

багатосегментна камера для об'єднання кількох відеокліпів;

можливість запису з музикою з великої бібліотеки пісень, яка продовжуватиме розширюватися;

регулятори швидкості, які забезпечать гнучкість для творчості в роботі;

таймер і зворотний відлік для зручного запису без допомоги рук.

Спочатку новий додаток буде доступний в Індії, пізніше з'явиться в США і Європі. Версія доступна на пристроях на базі Android, також йде процес розроблення програми для iOS.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, компанія Facebook представила свій аналог популярного додатка TikTok. Новий сервіс для запису коротких відео отримав назву Reels.