Ярмарок "Київські Контракти" 2019: у столиці пройде фестиваль кращих українських виробників

Коли: 8-9 червня 2019 (з 9 -00 до 21-00)

Де: Контрактова площа, м.Київ

У давні часи контрактовий ринок був не тільки місцем купівлі та продажу продуктів і товарів, але і місцем укладання договорів про оренду, купівлі маєтків, землі, тощо. Це було значущою подією для всіх верств населення. Ярмарок з кожним разом набував все більшої популярності, не тільки поповнюючи міську казну, а й приносячи дохід місцевим виробникам і підприємцям.

Так і сьогодні "Київські Контракти" вдало поєднують історію і сучасність, народні традиції, культуру, колорит з бізнесовими інтересами українських виробників.

Отже, чим же здивують нас "Київські Контракти" у 2019 році?

З 8 по 9 червня 2019 року на Великому подільському ярмарку будуть представлені наступні активності:

маркет – продовольчі та непродовольчі товари, ексклюзивні пропозиції від українських виробників одягу, аксесуарів, декору та хендмейд-майстрів;

фуд-корт та гастрономія – найсмачніша продукція українських господарств та поживні страви від кулінарних шеф-майстрів;

мистецька сцена - виступи музичних колективів, літературні читання, театральні перформанси

дитячі розваги - цікаві майстер-класи, атракціони та веселі активності для дітей

А найголовніше, що сам ярмарок "Київські Контракти" - це вдала спроба відродити український дух і це одне з найбільш масових дійств у всій Україні.

Пройшовши через часи, "Київські Контракти" сьогодні впевнено дивляться у майбутнє.

Веб-сайт заходу:https://kyivcontracts.market/events/velikij-podilskij-yarmarok-kiyivski-kontrakti/

Сторінка у Facebook : https://www.facebook.com/KyivContracts/

Подія у Facebook : https://www.facebook.com/events/448008079272361/

Як це було в травні 2018:

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