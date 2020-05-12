"Якщо не чують – нас побачать!" В Україні відбулася потужна акція на підтримку культури і шоу-бізнес

В Україні закликали підтримати український шоу-бізнес і культурну індустрію, які постраждали на карантині через пандемію COVID-19. О 22.00 на знакових локаціях українських міст увімкнули промені світла, спрямовані в небо.

З березня 2020 року було скасовано всі концерти і культурні заходи в країні, що завдало шкоди всій культурній сфері. Для того, щоб звернути увагу влади України на цю проблему, в країні вирішили провести акцію під назвою "Стоп культурний карантин" (трансляцію дивіться в кінці матеріалу).

Пресслужба

Головний меседж мирної акції:

"Побачте нас! Почуйте нас! Дайте можливість працювати, поговоріть із нами про те, як спільно розробити план виходу з карантину і відродити багатогранну культурну сферу України!"

Так, за словами організаторів, уряди інших країн активно впроваджують програми підтримки населення і бізнесу, планують поетапний вихід із карантину і прогнозують можливі сценарії для індустрій, український уряд ще тільки розробляє шляхи подолання кризи.

Наразі закладам громадського харчування дозволили обладнати літні майданчики, перукарням – попередній запис клієнтів і чіткі вимоги соціальної дистанції, навіть торговельно-розважальним центрам дозволили працювати з обмеженням за кількістю відвідувачів.

"При цьому сфера креативних індустрій і видовищних заходів перебуває в забутті. Понад 250 000 офіційних працівників – сьогодні опинилися без роботи, в уряді не існує сценарію для них", – заявили організатори.

Саме тому культурна індустрія об'єднується, щоб звернути на себе увагу.

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