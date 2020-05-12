"Якщо не чують – нас побачать!" В Україні відбулася потужна акція на підтримку культури і шоу-бізнес
В Україні закликали підтримати український шоу-бізнес і культурну індустрію, які постраждали на карантині через пандемію COVID-19. О 22.00 на знакових локаціях українських міст увімкнули промені світла, спрямовані в небо.
З березня 2020 року було скасовано всі концерти і культурні заходи в країні, що завдало шкоди всій культурній сфері. Для того, щоб звернути увагу влади України на цю проблему, в країні вирішили провести акцію під назвою "Стоп культурний карантин" (трансляцію дивіться в кінці матеріалу).
Головний меседж мирної акції:
"Побачте нас! Почуйте нас! Дайте можливість працювати, поговоріть із нами про те, як спільно розробити план виходу з карантину і відродити багатогранну культурну сферу України!"
Так, за словами організаторів, уряди інших країн активно впроваджують програми підтримки населення і бізнесу, планують поетапний вихід із карантину і прогнозують можливі сценарії для індустрій, український уряд ще тільки розробляє шляхи подолання кризи.
Наразі закладам громадського харчування дозволили обладнати літні майданчики, перукарням – попередній запис клієнтів і чіткі вимоги соціальної дистанції, навіть торговельно-розважальним центрам дозволили працювати з обмеженням за кількістю відвідувачів.
"При цьому сфера креативних індустрій і видовищних заходів перебуває в забутті. Понад 250 000 офіційних працівників – сьогодні опинилися без роботи, в уряді не існує сценарію для них", – заявили організатори.
Саме тому культурна індустрія об'єднується, щоб звернути на себе увагу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кабінет міністрів України вирішив послабити карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу, з 11 травня. Водночас карантин продовжили до 22 травня.
Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко затвердив постанову МОЗ із рекомендаціями для закладів, яким дозволили працювати після пом'якшення карантину.
Так, в рамках ослаблення карантинних заходів з 11 травня українцям дозволили відвідувати парки, сквери та зони відпочинку.
Крім цього, кафе і ресторанам дозволили працювати через "вікно видачі" і на літніх майданчиках, а всім магазинам – продавати товари господарського призначення, меблі тощо.