"Якщо нас не чують – нас побачать!" В Україні закликали підтримати культуру і шоу-бізнес

В Україні закликали підтримати український шоу-бізнес і культурну індустрію, які постраждали на карантині через пандемію COVID-19. З березня 2020 року було скасовано всі концерти і культурні заходи в країні, що завдало шкоди всій культурній сфері.

Для того, щоб звернути увагу влади України на цю проблему, в країні вирішили провести акцію під назвою "Стоп культурний карантин".

Прес-служба

Так, у вівторок, 12 травня в 22.00 на знакових локаціях українських міст включать промені світла, спрямовані в небо. Головний меседж мирної акції:

"Побачте нас! Почуйте нас! Дайте можливість працювати, поговоріть з нами про те, як спільно розробити план виходу з карантину і відродити багатогранну культурну сферу України!"

Так, за словами організаторів, уряди інших країн активно впроваджують програми підтримки населення і бізнесу, планують поетапний вихід з карантину і прогнозують можливі сценарії для індустрій, український уряд ще тільки розробляє шляхи подолання кризи.

На даний момент закладам громадського харчування дозволили обладнати літні майданчики, перукарням – попередній запис клієнтів і чіткі вимоги соціальної дистанції, навіть торгово-розважальним центрам дозволили працювати з обмеженням по кількості відвідувачів.

"При цьому сфера креативних індустрій і видовищних заходів знаходиться в забутті. Більше 250 000 офіційних працівників – сьогодні опинилися без роботи, в уряді не існує сценарію для них", – заявили організатори.

Саме тому культурна індустрія об'єднується, щоб звернути на себе увагу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кабінет міністрів України вирішив послабити карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу, з 11 травня. У той же час карантин продовжили до 22 травня.

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко затвердив постанову МОЗ з рекомендаціями для закладів, яким дозволили працювати після пом'якшення карантину.

Так, в рамках ослаблення карантинних заходів з 11 травня українцям дозволили відвідувати парки, сквери та зони відпочинку.

Крім цього, кафе і ресторанах дозволили працювати через "вікно видачі" і на літніх майданчиках, а всім магазинам – продавати товари господарського призначення, меблі тощо.

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