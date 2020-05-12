Головна Новини
12 травня • оновлено в 14:07
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Афіша

"Якщо нас не чують – нас побачать!" В Україні закликали підтримати культуру і шоу-бізнес

567
Читати матеріал російською

В Україні закликали підтримати український шоу-бізнес і культурну індустрію, які постраждали на карантині через пандемію COVID-19. З березня 2020 року було скасовано всі концерти і культурні заходи в країні, що завдало шкоди всій культурній сфері.

Для того, щоб звернути увагу влади України на цю проблему, в країні вирішили провести акцію під назвою "Стоп культурний карантин".

"Якщо нас не чують – нас побачать!" В Україні підтримають культуру і шоу-бізнес

Прес-служба

Так, у вівторок, 12 травня в 22.00 на знакових локаціях українських міст включать промені світла, спрямовані в небо. Головний меседж мирної акції:

"Побачте нас! Почуйте нас! Дайте можливість працювати, поговоріть з нами про те, як спільно розробити план виходу з карантину і відродити багатогранну культурну сферу України!"

Так, за словами організаторів, уряди інших країн активно впроваджують програми підтримки населення і бізнесу, планують поетапний вихід з карантину і прогнозують можливі сценарії для індустрій, український уряд ще тільки розробляє шляхи подолання кризи.

На даний момент закладам громадського харчування дозволили обладнати літні майданчики, перукарням – попередній запис клієнтів і чіткі вимоги соціальної дистанції, навіть торгово-розважальним центрам дозволили працювати з обмеженням по кількості відвідувачів.

"При цьому сфера креативних індустрій і видовищних заходів знаходиться в забутті. Більше 250 000 офіційних працівників – сьогодні опинилися без роботи, в уряді не існує сценарію для них", – заявили організатори.

Саме тому культурна індустрія об'єднується, щоб звернути на себе увагу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Автор
Єва Романова
Тег
флешмоб
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Афіша

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги