Як серіал "Друзі" навчив весь світ справжній дружбі: головні моменти та культові фрази

24 листопада відзначається Всесвітній день завоювання друзів. Друг – це людина, яка завжди підтримає, завжди буде поруч в будь-якій життєвій ситуації та з яким пов'язана велика кількість спогадів. А серіал "Друзі" є прикладом такої дружби, пронесена крізь роки.

OBOZREVATEL розповідає про головні моменти дружби в легендарному серіалі.

Дружба з дитинства: "чарівні боби"

Найперший "урок дружби" нам викладає Моніка вже в першому епізоді серіалу. Коли в кав'ярні з'являється Рейчел Грін у вельми кумедному весільному вбранні та розшукує свою шкільну подругу, Моніка відразу відгукується на її прохання про допомогу.

Дівчина погоджується поселити Рейчел у себе, а потім протягом декількох серій заспокоює і підтримує подругу у всіх її життєвих негараздах разом з її новими друзями.

І розпещена дівчинка Рейчел, в житті якої були туфлі від "Прада", власний автомобіль в коледжі та яхта батька, розуміє: вона знайшла "чарівні боби", мова про які йде в четвертій серії першого сезону.

Безумовна підтримка

Всі герої підтримують один одного в різних життєвих ситуаціях. Джоуї знімається в серіалі? Друзі збираються разом дивитися його шоу по телевізору. В "Епізод з тортом" на квартиру до Моніки доставляють смачні чизкейки? Нічого, допоможемо з'їсти їх разом, навіть якщо вони впали на підлогу!

Зворушлива підтримка і турбота Рейчел під час вагітності, особливо участь Джоуї в ті моменти, коли дівчина боїться, що залишиться одна – ці моменти фанати серіалу досі згадують з ностальгією!

Моніка – центр "Всесвіту" "Друзів"

Якщо замислитися, то саме Моніка та її квартира є "наріжним" каменем всієї історії серіалу. Вона першою приїхала в Нью-Йорк, щоб вчитися і жила там разом з бабусею, а потім в різний час її сусідками були Фібі та Рейчел, згодом до неї переїхав Чендлер, який став її чоловіком. В одній з останніх серій "Друзів", коли з квартири вивозять речі, Моніка згадує про те, скільки вони пережили в цій квартирі і Чендлер каже про те, що насправді, головний скарб в ній – Моніка, тому що саме вона "заснувала "всю компанію.

"Колективні" пологи

Напевно, це цікавий серіальний хід, але факт залишається фактом: і Рейчел, і Фібі, і колишня дружина Росса – Керол, народжували дітей за підтримки всіх героїв. Коли на світ з'являвся син Росса – Бен, Фібі знайшла зворушливі слова, щоб примирити свого друга та "лесбійську подругу життя" його колишньої дружини, тим самим примиривши їх між собою.

Дочка Рейчел – Емма, з'являлася на світ майже добу і весь цей час жоден з її найближчих друзів не покинув лікарні, а Моніка, фактично, і дала ім'я новонародженої, "пожертвувавши" одним з обраних імен для своїх майбутніх дітей.

Рос, Рейчел та Емма modnayamoda.ru

"Вона його омар": стосунки Рейчел і Росса

За стосунками Росса Геллера та Рейчел Грін стежив, напевно, весь світ. Пара неодноразово ставала "найпопулярнішою" в різних журнальних і телевізійних рейтингах. Однак, ще більш зворушливо було спостерігати за тим, як друзі Росса і Рейчел намагалися звести їх разом і відкрити закоханим очі. На щастя, за десять сезонів життєвих перипетій, негараздів, народження дитини, на щастя фанатів, вони возз'єдналися.

Однак, однією з найпопулярніших сцен серіалу став момент, коли Рейчел поцілувала Росса в "Епізоді, де всі дивляться відео з випускного", дізнавшись, що той збирався супроводжувати її на випускний. Тоді ж Фібі вимовила одну з найзнаменитіших фраз серіалу: "Вона – його лобстер". За її теорії, омари обирають собі пару на все життя та потім ходять по дну акваріума в старості.

Фібі та її мама

Однією з найбільш пронизливих сюжетних ліній є пошук рідних і близьких Фібі Буфе – серед живих у неї залишилася тільки бабуся по маминій лінії, а також рідна сестра-близнючка Урсула, з якою та не спілкується роками. У зв'язку з цим дівчина, яка шість років прожила на вулиці, почала пошуки свого батька.

У підсумку, за короткий час вона знаходить молодшого брата Френка, а незабаром маму. Зі справжнім батьком вона зустрінеться лише в дев'ятому сезоні, після смерті її бабусі. Однак, весь цей час поруч з нею – її друзі, які для зустрічі з її рідною матір'ю вирушили в Монток, чому присвячено два епізоди серіалу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що Меттью Перрі розкрив деталі зйомок нового епізоду серіалу "Друзі" і повідомив приблизну дату прем'єри.