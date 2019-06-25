Як пройшов всеукраїнський ярмарок "Київські Контракти"?

На початку літа, а саме 8 та 9 червня, на Контрактовій площі Києва відбувся Всеукраїнський ярмарок "Київські Контракти". На Великому подільському ярмарку киян та гостей міста чекали цікаві пропозиції від українських виробників одягу, страви від кулінарних шеф-майстрів, мистецька сцена…

Ще з 1798 році, коли пройшли перші контракти, їх діяльність була настільки успішною, що спромоглася покращити економічний потенціал Києва. Сучасний підхід до цієї значущої події не менш амбітний - це поєднання історії з сучасністю, народних традицій та культури з інтересами українських виробників. А ще організатори прагнуть ознайомити відвідувачів із унікальними економічними та туристичними можливостями українських регіонів.

Крафтова продукція

Біля входу на ярмарок відвідувачів "Київських Контрактів" зустрічали декілька рядів білосніжних шатрів із крафтовою продукцією. Різноманіття продукції було представлено різними видами сирів, варення, натуральних цукерок, меду, цукатів, домашньої випічки, в’ялених помідорів, горіхів, вишуканими м′ясними делікатесами. Тут же проводилась дегустація смаколиків, розповідалось про особливості виробництва крафтової їжі.

Власне нас вразила продукція JuTaki. Привітна господиня якої, не тільки радо запропонувала продегустувати продукцію, але й розповіла про її користь.

А смачний даал "DALECO", який виготовляється за автентичним індійським рецептом вмить зумів нагадати про далеку країну з її філософією радості життя.

Маркет

Безліч дизайнерських суконь з авторською вишивкою, українські вишиванки, та солом′яні капелюхи – все це втішить найвибагливішу красуню.

Чудові сукні з льону, бавовни, інших натуральних тканин.

Чоловіки з цікавістю придивлялися до зручних футболок й поло.

Любителів шкіряних виробів очікував великий вибір сумок і портмоне, авторських обкладинок для документів.

В рядах виблискували вироби з бісеру: ґердани з народними візерунками та джгути, віночки з квітами та стрічками, радували око предмети домашнього декору. А ще були глиняний посуд, авторські іграшки та багато іншого.

Привернули увагу незвичайні й дуже милі гноми.

Не оминули виробники й дитячий асортимент товарів: тут були представлені сукні для принцес та цікаві футболки з анімалістичними принтами для справжніх любителів пригод, білизна та бейсболки.

Фуд-корт

Ближче до сцени розташувалася локація з фуд-кортом від шеф-кухарів. Посеред якої була облаштована зона відпочинку для бажаючих перекусити.

Відвідувачі ярмарку, зручно вмістившись, ласували смачною картоплею та смачним шашликом.

Охолоджувалися морозивом та різноманітними напоями.

Ряди handmade

Ближче до музичної сцени розташувалися ряди handmade. Авторські та дизайнерські вироби створені майстрами, для яких ярмарок- це реальна можливість демонстрації та продажу своїх робіт, можливість діалогу з покупцем та миттєвий зворотний зв’язок і відгук на свій продукт.

Власне ми не змогли пройти поруч чудового, пахучого, натурального мила від пані Лариси.

Музична сцена

А вже ближче вечора, коли спека почала спадати, завирувало життя біля музичної сцени. В цей раз вона нас порадувала виступами музичних виконавців: Vadym Agatiy, гурт Село і Люди; майбутні зірки української сцени: Марина Захарченко, Інесса Бурдейна, Анна Дехтяр, школа ді-джеїв та театральні перформанси.

Отже, ідея контрактів, започаткована ще в далекому 1798 році, продовжується й успішно розвивається й донині.

Будемо раді вітати кожного з вас на нашому наступному ярмарку, який відбудеться 31 серпня – 01 вересня на незмінній локації – Контрактовій площі.

Більше детальну інформацію про нас та участь участь у нашому ярмарку можете дізнатися на нашому сайті: https://kyivcontracts.market/ та на сторінці facebook: https://www.facebook.com/KyivContracts/

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