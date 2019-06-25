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Як пройшов всеукраїнський ярмарок "Київські Контракти"?

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На початку літа, а саме 8 та 9 червня, на Контрактовій площі Києва відбувся Всеукраїнський ярмарок "Київські Контракти". На Великому подільському ярмарку киян та гостей міста чекали цікаві пропозиції від українських виробників одягу, страви від кулінарних шеф-майстрів, мистецька сцена…

Ще з 1798 році, коли пройшли перші контракти, їх діяльність була настільки успішною, що спромоглася покращити економічний потенціал Києва. Сучасний підхід до цієї значущої події не менш амбітний - це поєднання історії з сучасністю, народних традицій та культури з інтересами українських виробників. А ще організатори прагнуть ознайомити відвідувачів із унікальними економічними та туристичними можливостями українських регіонів.

Крафтова продукція

Біля входу на ярмарок відвідувачів "Київських Контрактів" зустрічали декілька рядів білосніжних шатрів із крафтовою продукцією. Різноманіття продукції було представлено різними видами сирів, варення, натуральних цукерок, меду, цукатів, домашньої випічки, в’ялених помідорів, горіхів, вишуканими м′ясними делікатесами. Тут же проводилась дегустація смаколиків, розповідалось про особливості виробництва крафтової їжі.

Як пройшов всеукраїнський ярмарок "Київські Контракти"?

Як пройшов всеукраїнський ярмарок "Київські Контракти"?

Як пройшов всеукраїнський ярмарок "Київські Контракти"?

Власне нас вразила продукція JuTaki. Привітна господиня якої, не тільки радо запропонувала продегустувати продукцію, але й розповіла про її користь.

Як пройшов всеукраїнський ярмарок "Київські Контракти"?

А смачний даал "DALECO", який виготовляється за автентичним індійським рецептом вмить зумів нагадати про далеку країну з її філософією радості життя.

Як пройшов всеукраїнський ярмарок "Київські Контракти"?

Маркет

Безліч дизайнерських суконь з авторською вишивкою, українські вишиванки, та солом′яні капелюхи – все це втішить найвибагливішу красуню.

Чудові сукні з льону, бавовни, інших натуральних тканин.

Як пройшов всеукраїнський ярмарок "Київські Контракти"?

Як пройшов всеукраїнський ярмарок "Київські Контракти"?

Як пройшов всеукраїнський ярмарок "Київські Контракти"?

Чоловіки з цікавістю придивлялися до зручних футболок й поло.

Любителів шкіряних виробів очікував великий вибір сумок і портмоне, авторських обкладинок для документів.

Як пройшов всеукраїнський ярмарок "Київські Контракти"?

В рядах виблискували вироби з бісеру: ґердани з народними візерунками та джгути, віночки з квітами та стрічками, радували око предмети домашнього декору. А ще були глиняний посуд, авторські іграшки та багато іншого.

Як пройшов всеукраїнський ярмарок "Київські Контракти"?

Привернули увагу незвичайні й дуже милі гноми.

Як пройшов всеукраїнський ярмарок "Київські Контракти"?

Не оминули виробники й дитячий асортимент товарів: тут були представлені сукні для принцес та цікаві футболки з анімалістичними принтами для справжніх любителів пригод, білизна та бейсболки.

Як пройшов всеукраїнський ярмарок "Київські Контракти"?

Як пройшов всеукраїнський ярмарок "Київські Контракти"?

Фуд-корт

Ближче до сцени розташувалася локація з фуд-кортом від шеф-кухарів. Посеред якої була облаштована зона відпочинку для бажаючих перекусити.

Як пройшов всеукраїнський ярмарок "Київські Контракти"?

Відвідувачі ярмарку, зручно вмістившись, ласували смачною картоплею та смачним шашликом.

Як пройшов всеукраїнський ярмарок "Київські Контракти"?

Охолоджувалися морозивом та різноманітними напоями.

Як пройшов всеукраїнський ярмарок "Київські Контракти"?

Ряди handmade

Ближче до музичної сцени розташувалися ряди handmade. Авторські та дизайнерські вироби створені майстрами, для яких ярмарок- це реальна можливість демонстрації та продажу своїх робіт, можливість діалогу з покупцем та миттєвий зворотний зв’язок і відгук на свій продукт.

Як пройшов всеукраїнський ярмарок "Київські Контракти"?

Як пройшов всеукраїнський ярмарок "Київські Контракти"?

Власне ми не змогли пройти поруч чудового, пахучого, натурального мила від пані Лариси.

Як пройшов всеукраїнський ярмарок "Київські Контракти"?

Музична сцена

А вже ближче вечора, коли спека почала спадати, завирувало життя біля музичної сцени. В цей раз вона нас порадувала виступами музичних виконавців: Vadym Agatiy, гурт Село і Люди; майбутні зірки української сцени: Марина Захарченко, Інесса Бурдейна, Анна Дехтяр, школа ді-джеїв та театральні перформанси.

Отже, ідея контрактів, започаткована ще в далекому 1798 році, продовжується й успішно розвивається й донині.

Як пройшов всеукраїнський ярмарок "Київські Контракти"?

Будемо раді вітати кожного з вас на нашому наступному ярмарку, який відбудеться 31 серпня – 01 вересня на незмінній локації – Контрактовій площі.

Більше детальну інформацію про нас та участь участь у нашому ярмарку можете дізнатися на нашому сайті: https://kyivcontracts.market/ та на сторінці facebook: https://www.facebook.com/KyivContracts/

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