Воїни світла запалять під Києвом

16 і 17 березня Стародавній Київ Князівства Київська Русь ( "Парк Київська Русь") запрошує на нову шоу-програму "Воїни світла". На відвідувачів чекають кінно-трюкові виступи і видовищні постановки, слов'янські забави, запальні хороводи, веселі та пізнавальні ігри та конкурси. А ще: катання на породистих конях, смачні страви з багаття і гарячі напої, майстер-класи, канатний спуск, музеї та експозиції. І все це в справжньому, живому середньовічному місті.

Увійшовши в ворота Князівства, гості здійснять подорож у часі на тисячу років тому за часів Київської Русі. Адже в "Парку Київська Русь" на основі знань сучасної науки в повному масштабі відтворюється Київ V-ХІІІ століть, а також відтворюється атмосфера і дух історичного серця нашої Батьківщини.

Тільки тут гості Стародавнього Києва побачать шедеври середньовічного дерев'яного зодчества. Серед них "Забороль" - найдовше реконструйоване оборонна споруда, яка не має аналогів у всьому світі. А також відтворені на основі археологічних розкопок Михайлівські ворота (висотою 21 метр), князівські тереми і трибуни, сторожові вежі, садиби киян X-XIІ століть і багато іншого.

Для відвідувачів відкрито музей середньовічної архітектури, історичного костюма, старовинних музичних інструментів, а також експозиції облогової техніки, середньовічного кораблебудування і навіть середньовічна катівня.

Тут відтворено перший християнський храм, побудований в Києві після хрещення Русі – унікальна дерев'яна Василівська церква X століття. Це діючий храм, і всі гості можуть зайти в нього і не просто побачити в яких храмах молилися наші предки, а й самим поставити в ньому свічку за здоров'я рідних і близьких. У цьому унікальному храмі можна організувати вінчання, хрестини, а на Великдень будуть раді бачити гостей Древнього Києва на урочистій службі, після якої можна буде освятити великодні кошики.

Крім вражаючою архітектури гостей чекає близьке знайомство з унікальними кіньми рідкісних історичних порід, зібраних з усього світу в Княжій стайні. Деяких в Україні більше ніде не зустріти, адже вони були завезені в нашу країну в єдиному екземплярі.

Всі коні пройшли курс дресирування, щоб з успіхом брати участь в кінно-трюкових шоу як в Україні, так і за її межами. Кожен гість може підійти до цих прекрасних створінь, погладити їх, сфотографуватися і покататися верхи або в екіпажі.

Але крім шедеврів середньовічної архітектури і неповторної атмосфери Київської Русі гостей чекає і яскрава розважальна програма. Відкриє її парад княжих прапорів, а Бояриня Весна зачарує дорогих гостей своїми піснями, які виконає наживо. Після колоритною фотосесії з Князем і жителями Стародавнього Києва гостей запросять в запальні слов'янські хороводи. Тільки в Князівстві відвідувачі побачать стародавні обряди з вогнем і навіть зможуть взяти участь в них.

Крім цього гостей чекають видовищні кінні шоу Воїнів світла, в якому головні ролі виконають прекрасні коні з Княжої стайні. Звичайно, в тісному тандемі з досвідченими каскадерами – акторами кінно-тюкового театру Стародавнього Києва. Ці унікальні коні вразять гостей не тільки своєю благородною красою, а й граціозністю, і бездоганним виконанням трюків. Також глядачів порадує і кінне шоу "Князівське полювання", під час якого воїни здивують всіх віртуозним володінням середньовічною зброєю.

Гості Князівства будуть не просто глядачами, а й зможуть взяти участь в інтерактивних театралізованих постановках на давньослов'янське тематику, в веселих і пізнавальних литках, конкурсах, флеш-мобах і майстер-класах.

У Стародавньому Києві відвідувачі відчують себе повноправними жителями середньовічного міста. Тут можна пройтися по стародавніх вулицях, зайти в сувенірну лавку і вибрати на пам'ять оригінальний сувенір ручної роботи. А потім можна зайти в Княжу гардеробної, приміряти костюми часів Київської Русі і влаштувати фотосесію в них. А потім – постріляти з лука в середньовічному тирі та викарбувати монету "на щастя". Для любителів екстриму є канатний спуск "Полетайло" з маршрутами різної складності і швидкісна гірка "Змій Горинич". А для дітей – яскравий і безпечний куб-лабіринт "Мишоловка".

Зігрітися і покуштувати смачних страв і напоїв, приготованих князівськими кухарями на відкритому вогні, можна в теплій затишній Княжої корчмі і в питних "25 рун". Хто захоче продовжити подорож в середньовіччі ще на день, може залишитися на ніч в будинку готельного типу "4 кімнати" або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

Стародавній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 13:30.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого – 170 грн., Для пенсіонерів і студентів – 150 грн., Для дітей шкільного віку – 60 грн., Для дошкільнят – безкоштовно.

Стародавній Київ в Князівстві Київська Русь розташований в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів.

Курсують маршрутки з Києва від станції метро "Видубичі".

Детальна інформація на сайті www.parkkyivrus.com

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