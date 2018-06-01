Куди піти в Києві у ці вихідні: топ 5 заходів

Фестивальний сезон у столиці та в усій країні давно розпочався – цікаві події відбуваються на кожному кроці практично щодня. Куди піти у дні найбільшої концентрації яскравих івентів, читайте у підбірці від ufest.in.ua і obozrevatel . com.

Фестиваль вина "KYIV WINE 2018"

Мало де можна зустріти одразу 77 виноробів з усього світу. Більше того, така кількість майстрів виноробної справи вперше зберуться разом саме в Україні. 500 видів вина: яке із них дегустувати лише справа вашого вибору, адже 2 червня всі дегустації включено у вартість квитка. Крім того, на відвідувачів фестивалю чекає новий формат Food Market – 25 кращих ресторанів Києва представлять свої нові, моно-продуктові меню.

Коли: 2-3 червня 2018

Де: Київ, вул. Межигірська, 82, територія колишнього заводу "Тетра Пак"

Скільки: 650-850 грн.

Виставка півоній в НБС ім М. М. Гришка

Ах, цей чудовий період, коли аромати півоній наповнюють повітря. Здається, його можна вдихати постійно, як і милуватись пишними квітами. Не втрачайте можливості отримати справжнє задоволення від яскравих та рідкісних сортів цієї рослини. У вихідні в Національному ботанічному саду пройде Всеукраїнська виставка півоній. Можна буде дізнатись чимало цікавого про різноманітність видів, отримати професійні поради з підбору сортів для свого саду, порівняти за декоративністю виставлені сорти.

Коли : 1-3 червня, до 19:00.

Де: Київ, вул. Тимірязєвська, 1 Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка (приміщення 6-го лабораторного корпусу, біля великої купольної оранжереї.

Скільки: 20-50 грн.

Beermaster Day 2018

Для шанувальників хмільного напою теж є гарні новини у ці вихідні. У Галереї Д12 на Десятинній на них чекатимуть 200 сортів пива від 35-ти пивоварень із 10-ти країн! Важко уявити, та серед цього різноманіття буде представлено більш, ніж 75 нових сортів бельгійського, американського, пляшкового, бочкового, витриманого та ще недавно охмеленого пива. Також до уваги гостей свята різноманітні лекції і дегустації, а також нові категорії напоїв, серед яких сидр і безалкогольне пиво.

Коли: 1-2 червня

Де: Київ, вул. Десятинна, 12 Галерея Д12

Скільки: 200-250 грн.

Kyiv BALL 2018

Дивовижне дійство розгорнеться на Контрактовій площі вже сьогодні - найбільший дансінг України просто неба. Можна буде знайти собі пару і спробувати опанувати прості танцювальні композиції. Крім того, в рамках Київського балу відбудеться декілька флешмобів, а також буде встановлено рекорд з вальсу. На гостей свята чекають майстер-класи відомих хореографів, жива музика, зіркові виконавці і чудовий післясмак танцювального відпочинку.

Коли : 1 червня, 11:00 2 червня, 13:00.

Де: Київ, Контрактова площа.

Скільки: безкоштовно.

Фестиваль "Дача в місті"

Яскрава літня подія – чудовий спосіб відпочити усією родиною на свіжому повітрі. На вас чекає весела розважальна програма, катання на гіробордах та сігвеях, творчі майстер-класи, ігри та інтерактиви. В перерві між активностями можна буде перехопити смачненького у фудзоні та зробити цікаві фото у фотозоні.

Коли: 3 червня

Де: Київ, вул. Тираспольська, 60

Скільки: безкоштовно.

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