Відомий російський гурт "анексував" Харків і Мінськ: деталі скандалу

Відомий гурт із РФ Little Big включив у свій всеросійський тур український Харків і білоруський Мінськ.

Відповідні дані опубліковані на офіційному сайті музикантів. У свою чергу директор виконавців Аліна Пязак пояснила, що прес-служба Little Big помилилася.

"Група їде у всеросійський тур. Там опечаталися, буває таке. Зараз над цим працюють", – прокоментувала інцидент вона радіостанції "Говорит Москва".

Little Big Myslo

Єдине, дівчина так і не пояснила, в чому саме помилка: в назві туру або у вказівці міст.

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Little Big – рейв-група, утворена в 2013 році в Санкт-Петербурзі. До її складу входять Ілля Прусікін (Ілліч), Сергій Макаров (Gokk) і дві вокалістки Анна Каст і Олімпія Івлєва.

Перший альбом гурту From Russia With Love було випущено 17 березня 2014-го. У 2018 році вийшли дві частини альбому Antipositive і новий кліп на сингл Skibidi, який став дуже популярним і переміг у категорії "хайп року" премії Ketnet.

Little Big Rok.Kiev.Ua

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Цькування почалася після того, як в ЗМІ повідомили, що артистка переїхала в будинок актора Бредлі Купера, який нещодавно розлучився з моделлю Іриною Шейк.

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