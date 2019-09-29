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30 вересня • оновлено в 06:02
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Відомий російський гурт "анексував" Харків і Мінськ: деталі скандалу

16.2т Читати матеріал російською

Відомий гурт із РФ Little Big включив у свій всеросійський тур український Харків і білоруський Мінськ.

Відповідні дані опубліковані на офіційному сайті музикантів. У свою чергу директор виконавців Аліна Пязак пояснила, що прес-служба Little Big помилилася.

"Група їде у всеросійський тур. Там опечаталися, буває таке. Зараз над цим працюють", – прокоментувала інцидент вона радіостанції "Говорит Москва".

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Little Big

Little Big

Myslo

Єдине, дівчина так і не пояснила, в чому саме помилка: в назві туру або у вказівці міст.

Відомий російський гурт "анексував" Харків і Мінськ: деталі скандалу

Скріншот

Відомий російський гурт "анексував" Харків і Мінськ: деталі скандалу

Скріншот

Little Big – рейв-група, утворена в 2013 році в Санкт-Петербурзі. До її складу входять Ілля Прусікін (Ілліч), Сергій Макаров (Gokk) і дві вокалістки Анна Каст і Олімпія Івлєва.

Перший альбом гурту From Russia With Love було випущено 17 березня 2014-го. У 2018 році вийшли дві частини альбому Antipositive і новий кліп на сингл Skibidi, який став дуже популярним і переміг у категорії "хайп року" премії Ketnet.

Little Big

Little Big

Rok.Kiev.Ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Російської Федерації почали масово ображати американську співачку Леді Гагу в соціальній мережі Instagram.

Цькування почалася після того, як в ЗМІ повідомили, що артистка переїхала в будинок актора Бредлі Купера, який нещодавно розлучився з моделлю Іриною Шейк.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес скандали концерт фотографии Новини Росії
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Александрович Валера
Александрович Валера
Известная обозу
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Какая то шпана с расеи. Такое же дерьмо, как любая дрянь с паРРаши. Никакого внимания сии поцы не заслуживают.
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Dell Alex
Dell Alex
Хай приезжают в Харьков )) их тут встретят )) Бейсбольными битами ))
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