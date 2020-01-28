Відкрилася персональна виставка Оксани ФУРСА # AURUM

22 січня в Національному музеї Тараса Шевченка відбулась персональна виставка #AURUM талановитої української художниці Оксани Фурса.

Фото: Володимир Ануфрієв, Лідія Тропман

Цього разу експозиція набула грандіозного масштабу: були задіяні всі зали музею, показано 20 нових картин і трансформація ії робіт у сферу дизайну.

В колаборації з відомими дизайнерами, ювелірами, модельєрами Оксана Фурса представила справжнє перетворення художніх творінь у практичні речі.

Фото: Володимир Ануфрієв, Лідія Тропман

Фото: Володимир Ануфрієв, Лідія Тропман

Фото: Володимир Ануфрієв, Лідія Тропман

В різних залах Національного музею Тараса Шевченка експонувались цикли робіт Оксани Фурса, дизайнерські меблі, колекції одягу та аксесуарів, ювелірні прикраси, навіть поштові марки та сувенірна продукція з фрагментами ії картин.

Так результатом співпраці художниці Оксани Фурса та дизайн-бюро ODESD2 стала капсульна колекція дизайнерських меблів. Яскраві принти, виконані за мотивами картин художниці, додають автентичності сучасним предметам інтер’єру та нагадують про декоративно-ужиткове мистецтво давніх часів. Природні мотиви картин "Яблука", "Тюльпани", "Маки" та "Зима" знайшли своє місце на кріслах та дивані дизайнерів Катерини Лісакович, Святослава Зброя та Вячеслава Балбека. Кардинально різні за кольоровими гамами полотна і меблі, виконані в авторських стилістиках дизайнерів вкотре доводять, що традиційні орнаменти можуть успішно поєднуватись із найсучаснішими формами. Найвідоміша серія картин Оксани Фурса "Печворк: Дикі звірі" представлена принтами "Диво-бик" та "Ярило". Стилістика клаптевого шиття та поєднання кількох яскравих плям якнайкраще пасують стільцю Нікіти Букороса та стільцю і кріслам Святослава Зброя.

Фото: Володимир Ануфрієв, Лідія Тропман

Капсульну колекцію суконь "Снюсь… снюсь ... снюсь… " весна - літо 2020 створено з великим натхненням у співпраці бренду ZELO та Іванни Будник з художницею-чарівницею Оксаною Фурса. Дивовижний світ дитячих спогадів, снів, міфів та казок оживає, і немов промовляє: коли сни такі прекрасні - вони збуваються. Образи доповнені ексклюзивними ювелірними прикрасами бренду SaSho

Фото: Володимир Ануфрієв, Лідія Тропман

Чарівний та мальовничий світ Оксана Фурса надихнув дизайнерів ART VIVACE jewelry на створення капсульної ювелірної колекції AURUM. Метою колекції є популяризація особистої айдентики миткині, тому за основу дизайну всіх елементів колекції взяті логотип та символи бренду FURSA. Колекція створена з використанням дорогоцінних металів (срібло та позолота 24к) та напівдорогоцінного каміння. Серед виробів колекції не лише прикраси: браслети, сережки, броші але й ювелірні елементи, які безпосередньо "вшиваються" в одяг.

Фото: Володимир Ануфрієв, Лідія Тропман

Творчість сучасної української художниці Оксани Фурса надихнула торгову марку "Sk" на створення лімітованої серії алкогольних базових напоїв для вишуканих коктейлів. Напої вдало підкреслюють стиль та експресію кольорів Оксани Фурса, відтворюючи автентику відтінкової палітри смаку та запаху, притаманних витриманим часом рецептурам класичних напоїв високої якості.

Фото: Володимир Ануфрієв, Лідія Тропман

Гостями виставки стали: Соломія Вітвіцька, Габріела Массанга, Іван Марчук, Марина Кінах, Альона Алимова, Костянтин Косенко, Олександр Шовковський, Олена-Крістіна Лебідь, Павло Розенко, Максим Леонов, Олена Гребенюк, Сергій Костецький, Ліліт Саргсян, Ігор Кузьменко, Людмила Ардельян, Ольга Нека, Влад Дарвін, Крістіна Марті, Олександр Лещенко, Ліна Верес, Юлія Лорд, Софія Єгорова, Олександр Берлебен, Олег Пінчук, Ігор Воєвуцький, дует Анна-Марія, Лана Кауфман, Слава Соломко, Регина Вербицька, Роман та Оксана Полонець, Дмитро Говор, Тамаз Авалиани, Наталія Заболотна, гурт "ЯРРА", Світлана Зброй та інш.

Фото: Володимир Ануфрієв, Лідія Тропман

Ведучими заходу стали Наталія Яковенко та Іван Городецький, а гарний настрій створила оперна діва Олена Гребенюк, яка не тільки сама заспівала, але й підготвувала виступ своїх талановитих учнів.

Фото: Володимир Ануфрієв, Лідія Тропман

Також зіркових гостей чекала приємна несподіванка: студенти Художньої академії імені Сальвадора Далі, яку очолює Оксана Фурса, намалювали їх портрети.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!