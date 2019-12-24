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24 грудня • оновлено в 16:29
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Велике симфонічне Шоу "New Year Oscar"

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25 грудня в приміщенні Театру імені І.Франка о 16:00 та о 19:00 відбудеться Велике симфонічне Шоу "New Year Oscar" ("Новорічний Оскар") у виконанні оркестру та хору з найцікавішою програмою.

Велике симфонічне Шоу "New Year Oscar"

Для вас у програмі - легендарні саундтреки із кінофільмів, які були номіновані та отримали вищу нагороду в кіномистецтві, стали культовими та зробили справжню історію у світовому кінематографі.

Велике симфонічне Шоу "New Year Oscar"

Спеціальні гості проекту:

Анжеліка Савченко – Заслужена артистка України (актриса Київського національного драматичного театру ім. І. Франка).

Велике симфонічне Шоу "New Year Oscar"

Подаруйте свято собі та своїм рідним!

Квитки за посиланням:

Веселих свят!

Велике симфонічне Шоу "New Year Oscar"

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