В Україні запустили Spotify: що це і як користуватися

В Україні 15 липня офіційно запустився відомий шведський сервіс для прослуховування музики Spotify. Додаток дозволяє слухати музику не лише на мобільному пристрої, але й на комп'ютерах, керуючи ним за допомогою смартфона або навпаки.

OBOZREVATEL розповідає про популярну в усьому світі платформу для прослуховування музики і як користуватися послугами Spotify.

Що таке Spotify

Spotify був створений у 2006 році шведськими підприємцями-мільйонерами Даніелем Еком і Мартіном Лорентсоном. До цього Лорентсон володів платформою цифрового маркетингу Tradedoubler, а Ек створював, просував і вигідно продавав доткоми.

Що таке Spotify Рixabay

Сервіс Spotify запустився в жовтні 2008 року в восьми європейських країнах. Передплата коштувала тоді 4,99 євро на місяць і дозволяла слухати музику без обмежень. Безкоштовний акаунт обмежував час прослуховування музики 10 годинами на місяць і транслював рекламу між треками (згодом обмеження в часі прибрали і додали студентський і сімейний тарифи).

Через рік сервіс набрав перший мільйон фоловерів, через три – запустився в США. Також Spotify спонукав великі корпорації по всьому світу теж зайнятися музичними стрімінгами (Google Play з'явився в 2011 році, "Яндекс.Музика" – в 2013 році, Apple Music – в 2015 році).

Незважаючи на конкуренцію з боку великих компаній, наразі Spotify залишається головним стрімінговим сервісом у світі. Станом на перший квартал 2020 року шведська платформа контролює 32% ринку. Найближчі конкуренти Spotify – Apple Music (18%) і Amazon Music (14%).

Як працює Spotify

У мобільному додатку і в десктоп-версії Spotify є три розділи: головна сторінка, пошук і медіатека.

Як користуватися Spotify Рixabay

Під час запуску програми відкривається головна сторінка, на якій є кілька вкладок: нещодавні прослуховування, персональні добірки (все, що користувач слухає на повторі зараз або за останній місяць, рік тощо), кураторські добірки від самого Spotify, улюблені треки та альбоми, плейлисти з новинками, підкасти та кілька вкладок рекомендацій, підібраних алгоритмами сервісу на основі смаків слухача.

Серед очевидних переваг – різноманіття плейлистів на всі випадки життя і ґрунтовний підхід до персональних рекомендацій. Наприклад, існують добірки "Мій мікс дня", які розділені за популярними жанрами в конкретного користувача.

У розділі "Головне" є кнопка з налаштуваннями: там можна налаштувати якість музики, еквалайзер, встановити поріг гучності, підключити гугл-карти (важливий бонус для автомобілістів) і продовжити передплату. Також є можливість підписатися на інших користувачів і дивитися, що вони слухають наразі.

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