В Чорногорії відбудуться Дні української музики

З 30 вересня по 6 жовтня у столиці Чорногорії Подгориці у культурно-інформаційному центрі "Budo Tomovic" відбудуться Дні Української музики, організовані Асоціацією по розвитку міжнародних відносин ADRUM за підтримки Посольства України в Чорногорії. Партнер проекту – МГО "За сімейні цінності".

Дні Української музики в Чорногорії познайомлять чорногорців з культурою України, про яку вони поки на жаль знають дуже мало. За допомогою культурної дипломатії в Чорногорії дізнаються про нашу країну, як про сучасну, європейську, висококультурну країну з багатовіковою історією і самобутніми традиціями.

В рамках заходу відбудеться художня виставка, концерт та майстер-класи української музики. На виставці Національний музей Тараса Шевченка представляє твори українського генія Тараса Шевченка "Музикі", а STUDIORAR – сучасну українську фотографію. В проекті беруть участь майстри фотомистецтва: Валентин Кармінський, Олександр Путров, Олександр Удра, Сергій Тушинський, Андрій Максимов, Олександр Воропаєв. Експозиція фотографії під назвою "Дивись і слухай" включає 20 фото сучасних українських зірок різних жанрів – "Океана Ельзи", "DakhaBraha", Людмили Монастирської, Тіни Кароль та ін.

Під кожним фото є QR-код з посиланням на пісню даного артиста або гурта.

У концерті візьмуть участь заслужена артистка України Тетяна Піскарьова, оперна співачка Тетяна Бондарь, інструменталісти-віртуози бандурист Ярослав Джусь та сопілкар Максим Бережнюк.

Ярослав Джусь

Також для всіх бажаючих відбудуться майстер-класи, де відвідувачі дізнаються про унікальні українські музичні інструменти та зможуть поспівати та пограти з музикантами українську музику.

Національний музей Тараса Шевченка передасть у дар роботи українських художників музеям Чорногорії: картину Валентини Козяр "Скрипаль" до Національного музею Чорногорії та картину Михаїла Кириленка "Мелодія гір" до Музеїв та Галерей Подгориці.

Велика подяка за сприяння проекту Першому секретарю Управління публічної дипломатії Руслані Лінник та головному зберігачу Національного музею Тараса Шевченка Юлії Шиленко.

Максим Бережнюк

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