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27 вересня • оновлено в 18:56
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В Чорногорії відбудуться Дні української музики

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З 30 вересня по 6 жовтня у столиці Чорногорії Подгориці у культурно-інформаційному центрі "Budo Tomovic" відбудуться Дні Української музики, організовані Асоціацією по розвитку міжнародних відносин ADRUM за підтримки Посольства України в Чорногорії. Партнер проекту – МГО "За сімейні цінності".

В Чорногорії відбудуться Дні української музики

Дні Української музики в Чорногорії познайомлять чорногорців з культурою України, про яку вони поки на жаль знають дуже мало. За допомогою культурної дипломатії в Чорногорії дізнаються про нашу країну, як про сучасну, європейську, висококультурну країну з багатовіковою історією і самобутніми традиціями.

В Чорногорії відбудуться Дні української музики

В рамках заходу відбудеться художня виставка, концерт та майстер-класи української музики. На виставці Національний музей Тараса Шевченка представляє твори українського генія Тараса Шевченка "Музикі", а STUDIORAR – сучасну українську фотографію. В проекті беруть участь майстри фотомистецтва: Валентин Кармінський, Олександр Путров, Олександр Удра, Сергій Тушинський, Андрій Максимов, Олександр Воропаєв. Експозиція фотографії під назвою "Дивись і слухай" включає 20 фото сучасних українських зірок різних жанрів – "Океана Ельзи", "DakhaBraha", Людмили Монастирської, Тіни Кароль та ін.

В Чорногорії відбудуться Дні української музики

Під кожним фото є QR-код з посиланням на пісню даного артиста або гурта.

У концерті візьмуть участь заслужена артистка України Тетяна Піскарьова, оперна співачка Тетяна Бондарь, інструменталісти-віртуози бандурист Ярослав Джусь та сопілкар Максим Бережнюк.

Ярослав Джусь

Ярослав Джусь

Також для всіх бажаючих відбудуться майстер-класи, де відвідувачі дізнаються про унікальні українські музичні інструменти та зможуть поспівати та пограти з музикантами українську музику.

В Чорногорії відбудуться Дні української музики

Національний музей Тараса Шевченка передасть у дар роботи українських художників музеям Чорногорії: картину Валентини Козяр "Скрипаль" до Національного музею Чорногорії та картину Михаїла Кириленка "Мелодія гір" до Музеїв та Галерей Подгориці.

В Чорногорії відбудуться Дні української музики

Велика подяка за сприяння проекту Першому секретарю Управління публічної дипломатії Руслані Лінник та головному зберігачу Національного музею Тараса Шевченка Юлії Шиленко.

Максим Бережнюк

Максим Бережнюк

В Чорногорії відбудуться Дні української музики

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