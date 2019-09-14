Ulia Lord презентувала новий хіт: про що він

Співачка Ulia Lord, яка готує альбом в стилі синтепоп, представила нову пісню "Вільні". Вона презентувала її через кілька місяців після виходу в світ попереднього треку "Біле Чорне".

Ідея пісні з'явилася наприкінці 2018 року, проте повністю трек набув закінченої форми в серпні, коли з'явилася музика в колаборації з DJ DIRESH. Новою роботою Ulia Lord поділилася на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кадри з кліпу "Вільні" Скріншот відео

Ulia Lord Скріншот відео

На питання, про що нова композиція від Ulia Lord?, співачка відповіла, що це пісня про вільних особистостей.

"Є люди, а є астронавти. Вони не пасують перед невідомим, приймають кожен виклик, не бояться ставити собі питання і вивчати себе. Серед туманностей сумнівів вони творять сенси. По-справжньому вільні, тому що знають ким є і тримають свої скафандри в порядку. Пісня присвячена таким сміливцям", – каже виконавиця.

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