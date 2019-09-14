Головна Новини
14 вересня • оновлено в 13:42
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Афіша

Ulia Lord презентувала новий хіт: про що він

410 Читати матеріал російською

Співачка Ulia Lord, яка готує альбом в стилі синтепоп, представила нову пісню "Вільні". Вона презентувала її через кілька місяців після виходу в світ попереднього треку "Біле Чорне".

Ідея пісні з'явилася наприкінці 2018 року, проте повністю трек набув закінченої форми в серпні, коли з'явилася музика в колаборації з DJ DIRESH. Новою роботою Ulia Lord поділилася на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кадри з кліпу "Вільні"

Кадри з кліпу "Вільні"

Скріншот відео

Ulia Lord

Ulia Lord

Скріншот відео

На питання, про що нова композиція від Ulia Lord?, співачка відповіла, що це пісня про вільних особистостей.

"Є люди, а є астронавти. Вони не пасують перед невідомим, приймають кожен виклик, не бояться ставити собі питання і вивчати себе. Серед туманностей сумнівів вони творять сенси. По-справжньому вільні, тому що знають ким є і тримають свої скафандри в порядку. Пісня присвячена таким сміливцям", – каже виконавиця.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel