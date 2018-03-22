У Жовтневому палаці зіграють чарівну музику з чарівного кіно

25 березня відбудеться знакова подія для Svitlo Concert. Оркестр "Віртуози Києва" знову зіграє першу програму з серії "Чарівна музика з чарівного кіно". Саме ця програма стала особливо улюбленою і відвідуваною серед київської публіки.

Програма складається із саундтреків до фільмів, які ми так любимо і хочемо слухати знову і знову. У виконанні оркестру "Віртуози Києва" прозвучать композиції з таких фільмів: "Північ у Парижі", "Амелі", "Вічне сяйво чистого розуму", "Закохайся в мене, якщо насмілишся", "Пан Ніхто", "В гонитві за щастям" , "Солодкий листопад", "Форест Гамп" і багатьох інших. За славною традицією кожна композиція буде супроводжуватися короткими розповідями про фільми, композиції і їх творців.

Подаруйте собі та близьким чудовий вечір і подорож у світ, де головне місце займає чарівна музика!

Подробиці і квитки: https://svitloconcert.com/events/magic/