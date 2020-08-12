У серпні-вересні відбудеться 2220 INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL

У серпні-вересні 2020 р. відбувається важлива подія, що розвиває культурну дипломатію, - 2220 INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL. Це унікальний фестиваль, який створює і зміцнює культурні зв'язки між Україною та іншими країнами. В цьому році фестиваль плідно співпрацює з Балканами - переможці з України отримають безкоштовну участь в вагомих балканських міжнародних вокальних фестивалях в Чорногорії і Словенії. Переможці з балканських країн отримають безкоштовну участь у 2220 INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL у наступному році у звичному форматі.

Голова журі - Народна артистка України, переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2004, володарка премії World Music Awards, співачка, продюсер, музикант, активний громадський діяч Руслана Лижичко.

2220 INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL створений промоушен і продакшен компанією STUDIORAR за підтримки Асоціації з розвитку міжнародних відносин ADRUM. Фестиваль організовано з метою просування України в світі, сприяння молодим талантам і розвитку культурної дипломатії. Фестиваль проходить за підтримки МЗС України, особлива подяка Посольствам України в Чорногорії та Словенії. Інформаційний партнер – Обозреватель.

Серед членів журі фестивалю – відомі особистості музичного світу Балкан: директор одного з найбільш значущих європейських міжнародних фестивалів FeNS в Словенії Паульо Плахутнік, славнозвісний чорногорський музикант Момчіло Зекович, зірка чорногорського телебачення Володимир Фустич, голова відбору дитячого Євробачення в Албанії Сокол Марсі.

Наступного року переможців 2220 INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL з України прийматимуть:

26-й Міжнародний фестиваль "FeNS" в Копері, Словенія

28-й Міжнародний фестиваль "Золота сніжинка" в Рожає, Чорногорія

Юні таланти у трьох вікових категоріях 7-11, 12-14 та 15-17 років мають можливість взяти участь у фестивалі. Подробиці на сайті.