У Парку "Київська Русь проведуть розважальну програму" В світі тварин "

6 і 7 квітня Стародавній Київ в Князівстві Київська Русь ( "Парк Київська Русь") запрошує гостей разом зі своїми домашніми тваринами на дивовижну розважальну програму "В світі тварин". На гостей чекає яскрава програма з кінно-трюкових виступами, захоплюючими постановками на давньослов'янське тематику, живим вокалом, веселими активними іграми, хороводами, а також катання на конях, майстер-класи та багато іншого з життя середньовічного міста.

Стародавній Київ запрошує провести сонячні квітневі вихідні на свіжому повітрі, в оточенні шедеврів середньовічної архітектури.

У Князівстві Київська Русь гостей чекає подорож у часі на тисячу років назад, в справжнє середньовічне місто, де кожного чекають свої власні історичні відкриття.

Тут на території більше 20 га, на основі знань сучасної науки відтворюється Київ V-XIII століть в повному масштабі, а також тут відроджується атмосфера і дух Київської Русі. У Князівстві відтворені унікальні шедеври дерев'яного середньовічного зодчества. Тільки тут можна побачити монументальні дерев'яні оборонні споруди довжиною близько 300 метрів, Михайлівські ворота висотою 21 метр, садиби киян Х-ХII століть, князівські тереми, трибуни, сторожові вежі, діючу дерев'яну Василівську церкву Х-го століття. Також відвідувачів чекають музеї та експозиції з облоговими знаряддями, відтвореної бойової турою Х століття і навіть середньовічна катівня.

Жителі Давнього Києва радо зустрінуть гостей біля в'їзних воріт і не дадуть нудьгувати ні хвилини. Адже вони приготували незвичайну розважальну програму, на яку гості запрошуються разом зі своїми домашніми улюбленцями: пернатими, чотирилапими, великими, маленькими, пухнастими і не дуже ...

Адже 6 і 7 квітня програма буде присвячена нашим братам меншим, які протягом століть жили пліч-о-пліч з людиною і завжди були йому надійними супутниками і вірними друзями.

Гості Стародавнього Києва зможуть познайомитися з красивими і сильними кіньми рідкісних історичних порід, зібраних з усього світу в Княжій стайні. Ця унікальна "жива" колекція коней більше 20 рідкісних стародавніх порід постане перед очима гостей Древнього Києва. Представників деяких порід в Україні більше ніде не побачити, так як вони були завезені в нашу країну в єдиному екземплярі. До коням можна буде підійти, погладити, сфотографуватися з ними і проїхати верхи або в екіпажі.

Всі коні пройшли курс дресирування і з успіхом беруть участь в кінно-трюкових шоу як в Україні, так і за кордоном. І в ці дні коні покажуть свої вміння. У тісному тандемі з досвідченими каскадерами – акторами кінно-трюкового театру вони вразять глядачів віртуозною грою неймовірно видовищних трюків.

Але і гості Стародавнього Києва, які приїдуть зі своїми вихованцями, зможуть розповісти всім про свого улюбленця, на що він здатний, і показати його в усій красі.

Також жителі Древнього Києва порадують веселими іграми, конкурсами, хороводами, майстер-класами та флеш-мобами, в яких запросять брати участь всіх гостей.

У Князівстві кожен знайде заняття до душі. Гості можуть покататися на конях верхи або в екіпажі, постріляти з лука та викарбувати монету "на щастя". У Княжої костюмерній можна приміряти історичні костюми часів Київської Русі і влаштувати яскраву фотосесію.

Любителів екстриму чекають швидкісна гірка "Змій Горинич" і канатний спуск "Полетайло". А для дітей – яскравий безпечний куб-лабіринт "Мишоловка".

Відпочити і покуштувати смачних напоїв і страв з багаття, приготованих як по середньовічним, так і за сучасними рецептами, можна в Княжій корчмі і в альтанках на свіжому повітрі.

При бажанні продовжити свою подорож в Середньовіччі ще на день, можна залишитися на ніч в комфортабельному будинку готельного типу "4 кімнати" або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

Стародавній Київ відкривається о 10:00, програма розпочнеться о 13:30 і триватиме орієнтовно до 19:00.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого – 170 грн. (при купівлі квитків на сайті до 31 березня – 150 грн.), для пенсіонерів і студентів – 150 грн., для дітей шкільного віку – 60 грн., для дошкільнят – безкоштовно.

Стародавній Київ в Князівстві Київська Русь розташований в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів.

Курсують маршрутки з Києва від станції метро "Видубичі".

Детальна інформація на сайті www.parkkyivrus.com

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