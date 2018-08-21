У Києві вперше виступлять легендарні рокери

31 серпня, в останню суботу літа, на НСК "Олімпійський" в Києві дасть концерт легендарний американський рок-гурт Imagine Dragons.

Виступ пройде в рамках грандіозного туру на підтримку платівки "Evolve". Організатор заходу, компанія GAS concert, повідомляє, що квитки вже продано і просить фанів групи остерігатися шахраїв.

Imagine Dragons з'явилися 2008 року в Лас-Вегасі. У 2012-му вийшов дебютний альбом команди "Night Visions" з лід-синглом "Radioactive". Ця пісня принесла "драконам" всесвітню славу і премію Grammy в номінації "Найкраще рок-виконання". Крім того, журнал Rolling Stone охрестив "Radioactive" "головним рок-хітом року".

Другий альбом американців "Smoke + Mirrors" стартував з першого місця чарту Billboard 200. Було продано понад мільйон копій цієї платівки. Третій альбом команди - "Evolve" - ​​вийшов в 2017 році. На його підтримку Imagine Dragons поїхали у світове турне, закріпивши за собою статус одного з головних стадіонних гуртів світу. Сингли "Believer" і "Thunder" стали безумовними хітами в більшості країн.

Нещодавно команда презентувала нову композицію "Natural", яка стала третьою прем'єрою в 2018 році. Західні музичні видання назвали пісню справжнім хітом.

На рахунку Imagine Dragons понад 20 міжнародних музичних нагород і близько 80 номінацій. Гурт номінований на дві премії Grammy 2018 року. Imagine Dragons виступали на більшості найбільших фестивалів, включаючи Glastonbury, Reading & Leeds, Lollapalooza і інших. Виступ на "Олімпійському" стане першим концертом американців в Україні.

Як писав OBOZREVATEL, британські рокери зняли в Прип'яті вражаючий кліп .