У Києві виступить культовий рок-музикант Lenny Kravitz

Культовий рок-музикант, володар чотирьох премій Grammy Ленні Кравіц (Lenny Kravitz) виступить з масштабним шоу в Києві в рамках масштабного світового турне HERE TO LOVE.

Концерт відбудеться 13 червня в Палаці спорту. Це буде перший виступ музиканта в Україні за 12 років. Квитки на шоу вже надійшли в продаж на сайті Concert.ua.

Концерт Lenny Kravitz в Киеве

Lenny Kravitz привезе до Києва свій одинадцятий лонгплей Raise Vibration – платівку 2018 року, в якій він об'єднав рок-н-рол, фанк, блюз і соул. Альбом Raise Vibration втілив нові ідеї Lenny Kravitz і три десятиліття його досвіду.

Сет-лист шоу "HERE TO LOVE" – це і перевірені хіти, такі як Fly away, American Women, Let Love Rule, і пісні з нового альбому Raise Vibration.

Організатор – Gas Concert, генеральний інформаційний партнер – OBOZREVATEL.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram