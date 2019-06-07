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У Києві відкриється виставка "Квіткова Еллада" на Співочому полі

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14 червня Печерський ландшафтний парк "Співоче поле" перетвориться в маленьку Грецію. На території парку відкривається виставка квітів у грецькому стилі "Квіткова Еллада", яка триватиме до 28 липня.

У Києві відкриється виставка "Квіткова Еллада" на Співочому полі

КО "Київзеленбуд" запрошує всіх у дивовижний і квітучий світ, натхненний грецькою міфологією, пейзажами і квітами. Місце, де можна відчути себе на Олімпі серед світу давньогрецьких богів і зануритися в сюжети Іліади. Мальовничі, творчі та незабутні композиції, прикрашені безліччю запашних і барвистих квітів, створених районними підприємствами КО "Київзеленбуд" неодмінно занурять вас в атмосферу сонячної Греції. І все це зроблено з любов'ю до всіх і до кожного.

"Готуючись до кожного заходу, яке проходить на території Печерського ландшафтного парку" Співоче поле ", ми намагаємося враховувати побажання наших гостей. Однією з особливостей" Квітковий Еллади "- більшу кількість квіткових композицій, які на цей раз висаджені також і на центральній алеї парку. під час виставки відвідувачі зможуть зробити ідеальні Селфі на новій оглядовому майданчику. Але і це ще не все! Для всіх гостей "Квітковий Еллади" ми підготували неймовірний сюрприз, можливість отримати незабутню подорож на двох Грецію! - розповідає Денис Погорілко, керівник Grand Event, компанії-оператора Печерського ландшафтного парку "Співоче поле".

Киян і гостей столиці чекають:

• 150 000 яскравих кольорів

• загадки грецької міфології і скульптури богів

• ярмарок квітів і хендмейд

• кінотеатр під відкритим небом

• дитячий парк атракціонів

• смачний пікнік

• розіграш путівки на двох до Греції і ще багато сюрпризів

Адреса: вул. Лаврська, 33

Час роботи: 10:00 до 20:00

Вартість вхідних квитків: дорослий - 75грн., Дитячий - 25 грн.

Для дітей до 7 років, багатодітних сімей, пенсіонерів, учасників АТО, інвалідів 1 і 2 групи та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - вхід безкоштовний.

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