У Києві відбувся 'Фестиваль драматургії любові і бобра'. Фото

У Києві з 1 по 3 грудня пройшов "Фестиваль драматургії любові і бобра". Його самостійно організували автори п'єс і об'єднання "Сучасна драматургія UA".

На фестивалі прозвучали читки 12 п'єс. До нього приєдналися режисери та актори київських театрів, які за кілька тижнів опрацювали тексти і підготували сценічні читання, повідомляє пресслужба проєкту.

Так, у фестивалі взяли участь відомі режисери Антон Романов, Анна Горянська, Ігор Матіїв, Валерія Космідайло, Яна Безсмертна. Також на сцені можна було побачити таких зіркових акторів як Роман Ясіновський, Дмитро Олійник та Андрій Поліщук.

У пресслужбі відзначили, що "Фестивалю драматургії любові і бобра" вдалося стати подією театрального життя – зали для глядачів були заповнені, наскільки дозволяв карантин.

Крім того, на читку прийшло багато відомих особистостей – серед них драматургиня і режисер Наталя Ворожбит і кінопродюсер Дмитро Мінзянов.

Організатори фестивалю Олена Лягушонкова і Катерина Пенькова повідомили, головна мета фестивалю – це показати, що в Україні існує актуальна жива і цікава драматургія.

Також тепер у планах зробити серію читань в інших містах України. За словами організаторів, деякі українські театри вже проявили інтерес до цьому проєкту. А тим часом драматурги почали шукати ресурси для проведення "Фестивалю драматургії любові і бобра" у наступному році.