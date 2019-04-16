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У Києві пройде виставка "Lightcatchers" Кароля Фелікса

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З 16 квітня по 5 травня в центрі сучасного мистецтва "Білий Світ" пройде виставка переможця Трієнале Малих Форм Графіки "Intaglio" словацького художника Кароля Фелікса.

У Києві пройде виставка "Lightcatchers" Кароля Фелікса

У минулому році українські глядачі вже бачили роботи цього видатного творця – на міжнародному конкурсі "Intaglio" його тонкі, насичені кольором, загадкові друковані мініатюри принесли Каролю Феліксу перемогу. Зараз же художник представить в Києві інші роботи в техніках глибокого друку, цифрову графіку, а також поштові марки та екслібриси.

Назва виставки можна перевести як "Ловці Світу". Світло завжди цікавив Кароля Фелікса як важлива частина реальності, символ життя і позитивна енергія. Його роботи в різних техніках друку стали результатом роздумів про природу і таємниці світла.

У Києві пройде виставка "Lightcatchers" Кароля Фелікса

В світогляді художника таємнича і недоступна для раціонального аналізу є невід'ємною і вражаючою частиною всього візуального мистецтва. Твори Кароля Фелікса – метафоричні, яскраво сяючі, чіткі і вивірені і одночасно плавні і психоделічні. У них бачиться політ свідомості до інших світів і зустріч мандрівної душі з потойбічними сутностями.

У Києві пройде виставка "Lightcatchers" Кароля Фелікса

Кароль Фелікс займається живописом, графікою, інсталяціями, ілюстрацією, дизайном поштових марок і скульптурою. Живе і працює в Нітрі (Словаччина). Є членом Спілки образотворчих мистецтв Словаччини, Спілки художників-графіків, G-Point Group, Асоціації чеських художників Холлар і Союзу N'89. Кароль Фелікс взяв участь в півтораста колективних виставках і конкурсах візуального мистецтва, завоював більше 30 нагород і провів понад 60 індивідуальних виставок.

У Києві пройде виставка "Lightcatchers" Кароля Фелікса

Відкриття виставки состоится 16 квітня о 19:00

Експозиція тріватіме до 5 травня

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Сторінка галереї " Білий Світ "

У Києві пройде виставка "Lightcatchers" Кароля Фелікса

Розклад роботи галереї:

Вт-нд – 11: 00-19: 00; пн – вихідний. Вхід вільний.

Центр сучасного мистецтва "Білий Світ"

(Київ, вул. Пушкінська, 21а, www.whiteworld.net )

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