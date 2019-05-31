У Києві пройде масштабний концерт на Співочому полі: хто з зірок буде

На київському Співочому полі пройде концерт "Велике весілля" від "Русского Радио Україна", який телеканал М1 транслюватиме в прямому ефірі.

Відгуляти веселу весілля в столиці коштує чимало. Але не в цей день: закоханим знадобиться тільки гарний настрій, решта організатори "Великий весілля" візьмуть на себе! Щорічно на початку літа все молодята та їхні гості можуть взяти участь у масштабному святі, організованому "Русским Радио Україна".

У концерті-гулянні, яке вже встигло стати традиційним, візьмуть участь зоряні артисти: Олег Винник, "Время и Стекло", Ірина Білик, ALEKSEEV, Олександр Пономарьов, Ірина Федишин, Злата Огневич, MÉLOVIN, Alyosha, Віталій Козловський, TARABAROVA, М'ята, Ivan NAVI, Markus Riva, Оля Цибульська,“Беz Обмежень”, "DİLEMMA", ДОРОШ, "НеАнгели", Michelle Andrade, "MOZGI".

Дивіться пряму трансляцію "Великий весілля" о 15:30 на М1.

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