У Києві пройде концерт, присвячений нашій планеті

24 березня в Годину землі Svitlo Concert разом з оркестром "Віртуози Києва" і Всесвітнім фондом природи WWF проведуть концерт, присвячений нашій планеті і щорічній події "Година землі".

На концерті глядачам запропонують на годину вимкнути всі електроприлади, гаджети, і зануритися в світ чарівної класичної музики, яку великі композитори, надихаючись, писали і присвячували природі.

У цей вечір в акустичному виконанні та при свічках прозвучать геніальні твори Баха, Вівальді, Сен-Санса, Дворжака, Россіні та багатьох інших відомих композиторів.

Про "Годині землі":

Година Землі - подія, яка проводиться, щоб стимулювати інтерес до проблеми зміни клімату, світлового забруднення та інших екологічних тем. У 2017 році до акції долучилося понад 184 країн світу.

Концерт "Година землі"

Коли: 24 марта о 20:00

Де: КВЦ "Парковий" (Паркова дорога 16а)

Квитки і подробиці:https://svitloconcert.com/events/earthhour/

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