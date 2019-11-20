У Києві покажуть китайську новорічну казку "Легенди Піднебесної"

Вже 13 грудня, напередодні новорічних свят, на столичному Співочому полі

стартує Новорічний фестиваль гігантських китайських ліхтарів.

Це полюбився всім виставка світлових інсталяцій на новий манер, яка занурить відвідувачів в таємничий світ казок і легенд Піднебесної.

За словами організаторів, композиції для виставки везуть з Англії і Піднебесної. А збирати і монтувати їх буде спеціально запрошена команда інженерів з Китаю:

"Це вже другий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів, який відбудеться в Києві. Вперше він відвідав столицю на початку цього року, а після відправився до Одеси і Харкова. Захід пройшов з великим успіхом у всіх трьох містах і ми отримали дуже багато відгуків від задоволених відвідувачів. Тому вирішили зробити новорічний сюрприз і привезти фестиваль знову, але в новому форматі з новими світловими інсталяціями та святковим шоу ", - розповів організатор фестивалю Денис Погорілко, керівник компанії Grand Event.

Більше 30 нових гігантських фігур "Легенди Піднебесної" створять чарівну атмосферу на Співочому полі: легендарна теракотова армія і велика китайська стіна, пекінська опера, підводний світ, персонажі стародавніх китайських казок і легенд, китайський зоопарк, сади райських птахів, фламінго, пандочек, гігантські квіти , алея закоханих і багато іншого.

Також відвідувачів чекає феєричне шоу китайських артистів; резиденція китайського Санта Клауса з подарунками; розважальні зони для дорослих і дітей; фуд-зона з китайськими ресторанами і чайна церемонія; святковий ярмарок сувенірів, ароматний глінтвейн, тематичні майстер-класи; насичена розважальна програма і багато приємних сюрпризів. Слідкуйте за розкладом!

Фестиваль працюватиме щодня з 16.00 до 22.00 і триватиме до 2 лютого.

Вхідні білети:

дорослий - 200 грн,

дитячий -160 грн,

для дітей до 7 років - безкоштовно

Є знижки на сімейні квитки

Адреса: вул. Лаврська, 33

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