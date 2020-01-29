ТДК на лівому березі Дніпра: "Токсини"

Мова вистави - українська

Тривалість - 2 год. без антракту

Жанр - Теа-кліп

Прем'єра - 23 листопада 2019 року

Автор - Кшиштоф Бізьо

Режисер - Олексій Лісовець

Художник - Юрій Ларіонов

Художниця по костюмам - Христина Корабельникова

Трапляється так, що батько повертається через 20 років, аби зустрітись з вже дорослим сином. Як пояснити чому в житті так сталось, як знайти потрібні слова і чи можливо налагодити стосунки? Дехто втрачає дитину, і намагається помститись вбивці. Але чи помста загоїть рани втрати? Або ж тобі пропонують посаду твоєї мрії, ти один з сотень претендентів, проте, за це ти змушений заплатити своїм минулим, частиною життя та єдиним що маєш – спогадами. Чи це справедлива ціна заради майбутньої посади?

Всі герої цієї історії бажають змінити світ на краще, прагнуть віднайти справедливість, позбутись токсичності. Проте, що робити, якщо в певний момент усвідомлюєш, що ця токсичність – частина тебе самого? Перебуваючи в соціумі, ми періодично отруюємо життя одне одному. Токсичність – частина нашої дійсності.

П’ять дверей – за кожною з них своя історія. П’ять ситуацій – п’ять версій розвитку подій, хоча здавалося, що фінал незмінний. П’ять захоплюючих сюжетів на межі. На межі токсичності. Пошукаємо шлях до зцілення?

Актори

Владислав Писаренко

Сергій Коршиков

Володимир Кравчук

Дмитро Олійник

Сергій Кияшко

Де: Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра (м. Київ, пр. Броварський, 25 (м. Лівобережна))

Коли: 7 лютого

Час 19.00

Квитки

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.