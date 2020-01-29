ТДК на лівому березі Дніпра: "Токсини"

Мова вистави - українська
Тривалість - 2 год. без антракту
Жанр - Теа-кліп
Прем'єра - 23 листопада 2019 року
Автор - Кшиштоф Бізьо
Режисер - Олексій Лісовець
Художник - Юрій Ларіонов
Художниця по костюмам - Христина Корабельникова
Трапляється так, що батько повертається через 20 років, аби зустрітись з вже дорослим сином. Як пояснити чому в житті так сталось, як знайти потрібні слова і чи можливо налагодити стосунки? Дехто втрачає дитину, і намагається помститись вбивці. Але чи помста загоїть рани втрати? Або ж тобі пропонують посаду твоєї мрії, ти один з сотень претендентів, проте, за це ти змушений заплатити своїм минулим, частиною життя та єдиним що маєш – спогадами. Чи це справедлива ціна заради майбутньої посади?
Всі герої цієї історії бажають змінити світ на краще, прагнуть віднайти справедливість, позбутись токсичності. Проте, що робити, якщо в певний момент усвідомлюєш, що ця токсичність – частина тебе самого? Перебуваючи в соціумі, ми періодично отруюємо життя одне одному. Токсичність – частина нашої дійсності.
П’ять дверей – за кожною з них своя історія. П’ять ситуацій – п’ять версій розвитку подій, хоча здавалося, що фінал незмінний. П’ять захоплюючих сюжетів на межі. На межі токсичності. Пошукаємо шлях до зцілення?
Актори
Де: Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра (м. Київ, пр. Броварський, 25 (м. Лівобережна))
Коли: 7 лютого
Час 19.00
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